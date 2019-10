Ngày 21/10, Coats Phong Phú - công ty liên doanh lâu đời trong ngành dệt may tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam.

Lễ kỷ niệm tổ chức tại khách sạn InterContinental Sài Gòn với sự tham dự của khách hàng, đối tác liên doanh, nhà cung ứng, các doanh nhân cùng tập thể lãnh đạo, nhân viên công ty.

Bước tiến vững chắc

Ra đời vào năm 1989, Coats Phong Phú là công ty liên doanh giữa tập đoàn đa quốc gia Coats và Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, đến nay, doanh nghiệp đã trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành công nghiệp chỉ may tại Việt Nam. Công ty đang cung cấp các sản phẩm chỉ may hàng đầu cho các thương hiệu quốc tế về ngành hàng may mặc, giày da và phụ liệu, với hơn 1.000 khách hàng tại Việt Nam và Campuchia.

Bắt đầu từ một nhà máy sản xuất nhỏ tại quận 9, TP HCM cách đây 30 năm, hiện tại Coats Phong Phú có hai nhà máy sản xuất quy mô lớn. Trong đó, nhà máy phía Bắc được thành lập vào năm 2006 tại tỉnh Hưng Yên. Nhà máy phía Nam tại TP HCM thành lập vào năm 1989. Tổng công suất nhuộm của toàn bộ nhà máy đạt hơn một triệu km chỉ một ngày. Ngoài ra, công ty còn sở hữu các kho hàng quy mô lớn và văn phòng đại diện trải dài từ Hưng Yên, Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và Phnom Penh (Campuchia).

Tính đến đầu năm 2019, doanh nghiệp phát triển đội ngũ nhân lực hùng hậu với trên 1.700 nhân viên. Công ty phục vụ hơn 1.000 đơn hàng mỗi tháng. Tổng công suất của doanh nghiệp đủ để sản xuất 100 triệu quần áo hoặc đôi giày mỗi tháng.

Tập thể Coats Phong Phú tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập.

Những bước đi tiên phong

Với tầm nhìn xuyên suốt dựa trên ba giá trị cốt lõi "Kết nối - Tiên phong - Tin cậy", Coats Phong Phú đã liên tục có những bước đi táo bạo, tạo lập vị thế dẫn đầu trong ngành suốt ba thập kỷ qua. Năm 1997, công ty có nhà máy đầu tiên trong ngành dệt may Việt Nam nhận chứng chỉ sản xuất theo tiêu chuẩn ISO. Từ đầu những năm 2000, doanh nghiệp đã có bước đi tiên phong khai phá thị trường Campuchia và chính thức thành lập văn phòng đại diện tại Phnom Penh vào năm 2005. Đây là bước đi táo bạo của đơn vị, trong bối cảnh đa phần nguyên phụ liệu ngành dệt may Việt Nam phải phụ thuộc vào nhập khẩu.

Lợi thế về mặt địa lý cùng với chi phí tương đối thấp, sự ổn định chính trị và dân số đông, trẻ khiến Việt Nam trở thành lựa chọn ít rủi ro cho các thương hiệu dệt may toàn cầu để khai thác nguồn cung cấp sản phẩm cuối. Việt Nam còn có hưởng lợi từ hàng loạt các hiệp định thương mại tự do. Trong đó, có các hiệp định ký kết với các thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Sớm nhận ra thời cơ này, từ năm 2006, Coats Phong Phú đã bắt tay vào quá trình nội địa hóa nguyên liệu thô, nhằm tận dụng lợi thế mà các hiệp định mang lại. Công ty cũng lên kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất và hoàn thành việc xây dựng thêm nhà kho rộng 8.000m2 tại nhà máy TP HCM vào năm 2016, mở rộng công suất nhà máy Hưng Yên lên hơn 40% vào năm 2018. Đến năm 2019, 90% sản phẩm công ty đã đáp ứng quy tắc xuất xứ của các hiệp định thương mại tự do, để hưởng thuế suất ưu đãi vào các thị trường xuất khẩu chủ lực.

Bước vào kỷ nguyên công nghệ 4.0, doanh nghiệp tiên phong thúc đẩy các công nghệ hiện đại trong sản xuất và phục vụ khách hàng. Công ty áp dụng các công nghệ truyền thông kỹ thuật số giúp người mua có thể đặt hàng trực tuyến mọi lúc mọi nơi, thời gian đáp ứng đơn hàng nhanh chóng, giảm nguy cơ lỗi nhập dữ liệu. Khách hàng có thể đặt hàng bằng mã nguyên liệu riêng, có thể nhìn thấy toàn bộ sản phẩm của Coats, tự quản lý các đơn đặt hàng của mình và tạo báo cáo tự động với tất cả thông tin ở một nơi.

Trong hành trình 30 năm, đơn vị liên tiếp gặt hái nhiều giải thưởng, chứng nhận. Năm 2001, công ty đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chính phủ Việt Nam trao tặng. Năm 2004, Coats Phong Phú nhận giải thưởng "Doanh nghiệp dệt may xuất sắc" và tiếp tục được vinh danh ở hạng mục này vào các năm 2006, 2008 và 2010. Đến năm 2018, đơn vị được công nhận là một trong những "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2018" do tạp chí HR Asia bình chọn.

Đại diện Coats Phong Phú nhận chứng nhận "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2018" do tạp chí HR Asia bình chọn.

Định hướng phát triển bền vững

Bên cạnh những thành tựu trong hoạt động kinh doanh, những năm qua, Coats Phong Phú tham gia nhiều hoạt động đóng góp cộng đồng nhằm tạo ra những lợi ích lâu dài cho xã hội và cả môi trường. Có thể kể đến một số dự án hỗ trợ cộng đồng như cải tạo các trường học và cung cấp thiết bị cho học sinh tại địa phương, cài đặt hệ thống cung cấp nước sạch cho đồng bào ở Ninh Thuận, hiến máu nhân đạo, tài trợ tài chính cho việc điều trị ung thư.

Gần đây nhất, công ty triển khai dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số miền Trung, thông qua việc cung cấp chỉ may để người dân có thể tạo ra các sản phẩm khăn quàng và sản phẩm dệt từ chỉ của Coats, cung cấp ra thị trường và bán cho người tiêu dùng. Dự án đã góp phần tạo thêm thu nhập cải thiện đời sống của người dân tại những vùng còn nhiều khó khăn.

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, Coats Phong Phú đã tạo ra một nền móng vững chắc và đạt nhiều thành tựu tại Việt Nam. Đại diện công ty cho biết, bước sang "tuổi" 31, doanh nghiệp tiếp tục cam kết thực hiện nhiều hơn nữa chiến lược đảm bảo sự thành công và phát triển bền vững trong tương lai.

Đầu năm nay, Tập đoàn Coats công bố thông báo mục tiêu phát triển bền vững năm 2022, cam kết giảm thiểu lượng khí thải carbon, nước, năng lượng và chất thải. Công ty đặt mục tiêu đạt bằng chứng nhận "Nơi làm việc tốt nhất" vào năm 2022 cho tất cả các đơn vị chính trên toàn cầu, một lần nữa khẳng định cam kết tạo ra một môi trường làm việc tốt đẹp cho nhân viên của mình và đem lại các giá trị mà các đối tác trông đợi.

Minh Anh