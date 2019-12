BID đạt 44.750 đồng một cổ phiếu, tăng 1,7% so với lần lập đỉnh gần nhất vào 10/4/2018.

Chốt phiên giao dịch hôm nay (23/12), cổ phiếu BID của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tăng 4,7%, dẫn đầu đà tăng nhóm ngân hàng. Hơn 2,4 triệu cổ phiếu BID được khớp lệnh. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 745.000 cổ phiếu.

Cổ phiếu BID nằm trong xu hướng tăng liên tiếp trong vòng nửa năm trở lại đây. Mức giá lập đỉnh mới cao hơn 42% so với cách đây 6 tháng và tăng 38% so với hồi đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu BIDV. Nguồn: VnDirect.

Diễn biến cổ phiếu của BID đi ngược với dự báo gần đây của các công ty chứng khoán. Báo cáo mới nhất của Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vào cuối tháng 10 dự báo giá mục tiêu của BID trong vòng một năm là khoảng 32.000 đồng.

VCSC nhận định các chỉ số hoạt động kinh doanh cơ bản của BIDV đi ngược lại với sự tích cực của giá cổ phiếu. 9 tháng đầu năm, lãi sau thuế của BIDV giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 5.645 tỷ đồng. Lợi nhuận trên tài sản (ROA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tính từ đầu năm đến hết 9 tháng đạt lần lượt 0,5% và 12,9%. NIM tiếp tục giảm còn 2,63%, mức thấp nhất kể từ năm 2013 do chi phí huy động tăng và lợi suất tài sản sinh lãi (IEA) giảm. VCSC cho biết BIDV là ngân hàng duy nhất cho đến nay báo cáo lợi suất IEA giảm. Thu nhập lãi thuần 9 tháng 2019 của BIDV cũng chỉ tăng 3,1% so với cùng kỳ, mức thấp nhất trong danh mục các ngân hàng mà công ty chứng khoán này theo dõi.

Vào những tháng cuối năm, tin vui đến với BIDV khi nhà băng này hoàn tất bán 15% cổ phần cho nhà đầu tư KEB Hana Bank. Việc bán cổ phần nâng vốn điều lệ của BIDV lên hơn 40.220 tỷ đồng, giúp nhà băng đáp ứng được Thông tư 41 về tỷ lệ an toàn vốn theo Basel II trước thời hạn một tháng.

Quỳnh Trang