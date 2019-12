Hà Nội Mùa Tết năm nay, hơn 280 chủ vườn cây cảnh ở Tứ Liên, Tây Hồ đua nhau làm những chú chuột vàng, xanh cõng quất.

Ông Hoàng Luận, chủ vườn cây cảnh cho biết, năm nay ông sản xuất hơn 100 con chuột cõng quất cảnh với hai màu xanh và vàng. Số chuột cõng quất cảnh này được ông bán với giá 1-2 triệu đồng một chậu.

Cây quất bonsai sẽ được trồng trong chậu ngay từ khi còn bé, bởi nếu cây to sẽ khó cho được vào trong chậu và sẽ phát triển kém. Thời gian chăm sóc cây kéo dài 1-2 năm. Toàn bộ chậu cảnh hình chuột được được làm từ gốm Bát Tràng và được mua với giá 200.000 - 250.000 đồng một chậu.

Chuột cõng quất cảnh tại vườn nhà ông Luận. Ảnh: Hoàng Luận.

"Năm nay thời tiết không thuận lợi nên quất đậu trái muộn. Do đó, nhiều chậu trái vẫn còn xanh. Tuy nhiên, đến cận Tết chúng cũng sẽ đạt chuẩn", ông Luận nói và cho biết, ngoài hơn 100 chậu cảnh chuột cõng quất bonsai, ông còn 500 chậu quất thông thường, vài chục chậu được đựng trong các chậu hình vuông, chữ nhật lớn có giá lên tới trên 10 triệu đồng. Những chậu này không chỉ lớn mà còn được lọc kỹ lưỡng với những trái to, tròn đều và sum suê.

Là nhà vườn có số lượng quất cảnh trên 13.000 cây cho Tết Nguyên Đán 2020, ông Mạnh cho biết, năm nay nhà vườn ông cũng không thể nào thiếu loại chậu chuột vàng cõng quất bonsai. Ông Mạnh dự tính cung ứng ra thị trường gần 30 chậu cảnh loại này với giá dao động 3-7 triệu đồng. Với những cây đẹp, đặc sắc giá lên tới 10 triệu đồng.

Chuột cõng quất cảnh có giá 1-2 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Luận.

Trưng bày 50 chậu cảnh có chú chuột cõng trên lưng túi vàng tại vườn quất Tứ Liên, ông Thế Anh cho biết, dù mới trưng bày được mấy ngày nhưng nhiều khách hàng rất thích thú với những chậu cảnh mới này. Theo ông Anh đã có vài khách đặt hàng dù chưa cận Tết. Giá mỗi chậu dao động 2,5-5 triệu đồng.

Theo Hội nhà vườn quất Tứ Liên, năm nay sẽ có khoảng 14.000 -15.000 chậu cảnh chuột vàng cõng quất bonsai được cung ứng ra thị trường. Nếu so với năm ngoái thì chậu chuột cảnh cõng quất năm nay được khách đặt mua sớm hơn so với chậu heo cảnh. Mặt khác, năm nay nhiều nhà vườn sử dụng các loại bình gốm cao cấp để làm chậu cảnh nên giá cao hơn so với mọi năm.

