VN-Index đang đi ngang vùng giá 725 điểm khi lực cầu bắt đáy xuất hiện tại nhiều bluechip nhưng khối ngoại vẫn bán mạnh.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất 30 năm, cộng thêm cơ chế ngắt mạch (ngừng giao dịch 15 phút) được kích hoạt lần thứ hai trong tuần ảnh hưởng lớn đến nhà đầu tư trong nước.

VN-Index mở cửa phiên giao dịch sáng nay với sắc đỏ toàn diện. Chỉ số mất 18 điểm ngay sau phiên ATO, xuống sát mốc 750 điểm và trong tích tắc sau đó lao về mốc 725 điểm, giảm 5,68% so với tham chiếu. Đà giảm này khiến VN-Index tiếp tục thủng đáy sâu hơn. Lần gần nhất chỉ số xuống dưới mốc 725 điểm là đầu tháng 5/2017, tức cách nay khoảng 3 năm.

Vn-Index lao dốc ngay khi mở cửa phiên giao dịch sáng 13/3.

Tâm lý bán bằng mọi giá khiến thị trường không tìm thấy trụ đỡ nào. Cổ phiếu diễn biến tích cực nhất trong rổ VN30 là NVL cũng giảm đến 2,3%. Có đến 17 mã giảm kịch sàn và trắng bên mua chỉ sau nửa tiếng mở cửa. Dẫn đầu danh sách này là nhóm ngân hàng như VCB, BID, HDB; nhóm dầu khí gồm PLX, GAS và nhóm bán lẻ - hàng tiêu dùng thiết yếu gồm MSN, PNJ, MWG.

Lực bán chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn khi thanh khoản rổ VN30 cũng hơn 1.000 tỷ đồng. VN30-Index cũng đang xuyên thủng đáy 680 điểm lập vào tháng 4/2017.

Thanh khoản khớp lệnh tính đến gần 10h sáng nay xấp xỉ 1.500 tỷ đồng. Khối ngoại liên tục xả hàng HPG, chỉ sau một giờ giao dịch đã có hơn 3 triệu cổ phiếu được bán ra.

Lực cầu bắt đáy tại giá sàn đã xuất hiện tại VCB, VIC, CTD... đang giúp thị trường cân bằng trở lại và đi ngang vùng giá 725 điểm. Sau 10h30, chỉ số hồi phục rõ hơn khi VN-Index chinh phục thành công mốc 735 điểm nhờ nhiều mã vốn hoá lớn thu hẹp đà giảm. Rổ VN30 chỉ còn 4 mã giảm hết biên độ và xuất hiện một số tăng điểm hoặc về tham chiếu.

Diễn biến sáng nay có phần dễ chịu hơn nếu so sánh trên khía cạnh tương quan mã tăng và giảm so với hôm qua. Hiện có khoảng 280 mã giao dịch dưới tham chiếu, trong đó 100 mã giảm hết biên độ.

Thị trường chứng khoán liên tục lao dốc, đặc biệt sau khi diễn biến Covid-19 trong nước phức tạp với nhiều ca nhiễm mới. Phiên 9/3, chứng khoán giảm mạnh nhất 19 năm. Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước, lúc này nhà đầu tư cần bình tĩnh. Ông cho rằng, nên nhìn một cách tổng quan, khi Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh, với nội lực của nền kinh tế, có nhiều cơ sở để trông đợi vào khả năng phục hồi.

"Dòng tiền đầu tư gặp biến cố có thể tạm thời co cụm, nhưng khi mọi việc đã ổn định sẽ tìm tới những nơi an toàn và có khả năng sinh lời cao. Việt Nam có nền tảng vĩ mô tốt, lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do, cơ chế đầu tư thông thoáng nên sẽ là điểm sáng khi dịch bệnh được kiểm soát", ông Dũng nói.

Các thị trường chính tại châu Á sáng nay giảm 6-8%, khi tâm lý nhà đầu tư bị đè nặng bởi mối lo về ảnh hưởng của Covid-19.

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 trở thành chỉ số có diễn biến tiêu cực nhất đầu phiên khi mở cửa mất hơn 9%, sau đó mới thu hẹp đà giảm về ngưỡng 8,6% hiện tại. Chỉ số này đã bước vào thị trường giá xuống sau phiên hôm qua (12/3) - khi mất hơn 20% so với đỉnh gần nhất. Topix sáng nay cũng giảm hơn 8,6%, trong khi các chỉ số thành phần khác cùng mất trên 8%.

Tại Australia, S&P/ASX 200 giảm 7,67% ngay khi mở cửa. Chỉ số này cũng rơi vào thị trường giá xuống sau khi mất hơn 7% trong phiên hôm qua. MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương trừ Nhật Bản hiện giảm 3,14%.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng mất 6,44%, trong khi Kosdaq mất 7,18%. Đầu phiên, thị trường này đã phải ngừng giao dịch 15 phút do cơ chế ngắt mạch tự động khi mức giảm của các chỉ số chạm 7%.

Thị trường Trung Quốc vừa mở cửa cũng không thoát xu hướng chung. Shanghai Composite hiện mất 3,32%. Shenzhen Composite giảm 3,65. Hang Seng Index (Hong Kong) mất 6,2%.

Phương Đông - Minh Sơn