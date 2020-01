Hầu hết công ty chứng khoán vẫn giữ khuyến nghị tích cực về xu hướng sau kỳ nghỉ lễ, nhưng cảnh báo dòng tiền những ngày trước Tết có thể tiếp tục giảm.

Thị trường chứng khoán kết thúc phiên đầu tuần trong trạng thái giằng co, chỉ số dao động trong biên độ hẹp và kết phiên ở trạng thái phân hóa. VN-Index giảm nhẹ 0,03%, trong khi VN30-Index và HNX-Index giữ sắc xanh. Thanh khoản của thị trường tăng khoảng 10% so với những phiên đầu năm nhưng chủ yếu do khối lượng giao dịch thỏa thuận tăng đột biến. Nếu tính riêng thanh khoản khớp lệnh, dòng tiền vào thị trường có xu hướng chững lại.

Nhận xét về phiên giao dịch 21/1, các công ty chứng khoán cho rằng, dòng tiền có thể tiếp tục suy yếu và khiến nhịp giao dịch chậm lại. Tuy nhiên, nếu xét về khung thời gian dài hơn đến sau kỳ nghỉ lễ, triển vọng vẫn giữ ở mức tích cực.

Theo Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), càng đến gần kỳ nghỉ Tết, dòng tiền trên thị trường lại càng trở nên suy yếu hơn khi mà một bộ phận nhà đầu tư nghỉ Tết sớm. Bên cạnh đó, thị trường cũng sẽ khó duy trì diễn biến quá tích cực khi nhà đầu tư có xu hướng bán ra trong giai đoạn này. Tuy nhiên, thời điểm sau kỳ nghỉ Tết, thị trường thường có diễn biến tích cực do tâm lý hào hứng của nhà đầu tư. Vì thế, những vị thế không sử dụng margin vẫn có thể nắm giữ qua kỳ nghỉ Tết.

Trên góc nhìn kỹ thuật, sau khi vượt qua được vùng tích lũy 950-970 điểm, VN-Index đang có diễn biến tích lũy quanh đường MA200 ngày, trong khoảng 975-980 điểm nhằm tạo nền cho đợt bùng nổ sắp tới.

SHS dự báo VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co nhẹ và tích lũy tạo nền quanh đường MA200 để chuẩn bị cho xu hướng tăng có thể xảy ra sau kỳ nghỉ Tết. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại. Trong khi đó, nhà đầu tư ngắn hạn đã bán ra dần trong hai phiên cuối tuần có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải trong tuần tới nhằm đón đầu xu hướng tích cực.

Cùng với góc nhìn này, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, từ năm 2010 tới nay, thị trường thường tăng điểm trong khoảng 10 phiên trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thị trường tăng điểm trong 9 trên 10 năm quan sát với mức tăng trung bình khoảng 4,57%. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường thường có dấu hiệu suy giảm trong thời gian này.

Theo quan sát của BVSC, chỉ có duy nhất 3 trên tổng số 10 năm quan sát, khối lượng giao dịch tăng trong 10 phiên trước Tết và chỉ có 4 trên tổng số 10 năm quan sát, giá trị giao dịch tăng. Mức giảm trung bình của khối lượng giao dịch khoảng 16,43% và giảm giá trị giao dịch hơn 17%. "Điều này là do các nhà đầu tư thường thực hiện việc tái cơ cấu lại những khoản nợ vay và tránh cầm cố qua kỳ nghỉ Tết", báo cáo viết.

Minh Sơn