Chứng khoán ngày 1/4: Thận trọng

7h45

Thị trường biến động phức tạp trong phiên 31/3, với nhịp tăng điểm trong phiên sáng, nhưng giảm mạnh vào đầu phiên chiều. Lực cung đẩy nhanh ngay sau giờ nghỉ trưa khiến hàng loạt bluechip lao dốc. Theo nhóm phân tích dữ liệu chứng khoán FiinTrade Platform, lực bán mạnh xuất phát từ khối ngoại sau khi Chính phủ công bố việc cách ly toàn xã hội kể từ 0 giờ ngày 1/4.

"Có thể khối ngoại đã lo ngại điều này ảnh hưởng đến việc duy trì dịch vụ chứng khoán hoặc có thể dừng giao dịch như một số nước trong khu vực đã làm", nhóm phân tích FiinTrade Platform đánh giá. Tuy nhiên, ngay chiều 31/3, Ủy ban chứng khoán đã ra thông báo khẳng định chứng khoán là lĩnh vvực thiết yếu và được duy trì thông suốt.

Kết phiên, VN-Index và VN30-Index giữ trạng thái giằng co gần tham chiếu. Thanh khoản hai sàn niêm yết tăng nhẹ so với phiên trước đó nhưng vẫn ở mức thấp so với trung bình 20 phiên. Độ rộng thị trường nghiêng về xu hướng tiêu cực với 247 mã tăng, 111 mã tham chiếu, 399 mã giảm.

Nhà đầu tư quan sát bảng điện tử tại sàn giao dịch một công ty chứng khoán trên đường Pasteur (Quận 1, TP HCM). Ảnh: Quỳnh Trần.

Theo Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), thị trường có vẻ kém tích cực hơn với việc các cổ phiếu trụ cột có sự phân hóa mạnh khiến các chỉ số giằng co quanh tham chiếu và kết phiên trái chiều. Thanh khoản gia tăng so với phiên đầu tuần nhưng vẫn thấp hơn trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư chán nản đứng ngoài quan sát thị trường. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng nhưng với giá trị với hơn 400 tỷ đồng trên hai sàn là điểm nhấn tiêu cực.

Như dự báo hai phiên đầu tuần, SHS tiếp tục cho rằng VN-Index có thể giảm về ngưỡng hỗ trợ gần nhất quanh 640 điểm trong phiên đầu tiên của tháng 4.

Tương tự SHS, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng giữ nguyên dự báo VN-Index có thể nhận sự hỗ trợ từ vùng 600-650 điểm trong phiên kế tiếp. Đồng thời, nhóm phân tích cũng cho rằng trạng thái quá bán tiếp tục lan rộng có thể giúp thị trường xuất hiện phản ứng hồi phục kỹ thuật khi quay về kiểm định vùng hỗ trợ trên.

Điểm tiêu cực hiện tại vẫn là những bất ngờ của dịch Covid-19. Ngoài ra, rủi ro đối với diễn biến thị trường có thể đến từ các thông tin về kết quả kinh doanh quý I của các doanh nghiệp và số liệu vĩ mô dần được công bố trong tháng 4.

Cả SHS và BVSC cùng khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp, đứng ngoài quan sát, dừng giải ngân. Việc thăm dò bắt đáy tại những vùng hỗ trợ chỉ nên thực hiện với những ai có vị thế tiền mặt lớn và khẩu vị rủi ro cao.