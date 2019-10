Nhà đầu tư lạc quan với báo cáo tài chính Intel và thông tin Mỹ gần hoàn tất thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Trong phiên giao dịch hôm qua (25/10), chỉ số S&P 500 có thời điểm chạm 3.027 điểm, vượt mốc đóng cửa kỷ lục ngày 26/7. Dù vậy, chốt phiên, chỉ số này chỉ tăng 0,4% lên 3.022 điểm.

DJIA và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0,57% và 0,7%. Cả hai đều đang tiến gần mốc đỉnh hồi tháng 7.

Tính chung cả tuần, S&P 500 tăng 1,2%. Con số này của Dow và Nasdaq là 0,7% và 1,9%. Đây là tuần tăng thứ 3 liên tiếp của S&P và thứ 4 liên tiếp của Nasdaq.

Nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán New York. Ảnh: Reuters

Chứng khoán Mỹ bật tăng ngay sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ hôm qua thông báo hai nước đang tiến gần đến việc hoàn tất thỏa thuận thương mại giai đoạn một. Các cuộc nói chuyện cấp thứ trưởng sẽ tiếp tục diễn ra. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định Trung Quốc "đang rất muốn đạt thỏa thuận" và Mỹ đang làm rất tốt việc đàm phán.

"Thông tin tích cực này đã kéo thị trường lên cao. Tuy nhiên, trước đó cũng không phải toàn tin tiêu cực", Andrew Slimmon – Giám đốc quản lý danh mục đầu tư tại Morgan Stanley Investment Management giải thích.

Báo cáo tài chính của Intel hôm qua cho thấy công ty này đạt doanh thu và lợi nhuận quý III cao hơn dự báo. Họ cũng nâng dự báo doanh thu cả năm 2019. Cổ phiếu hãng chip Mỹ vì vậy tăng 8,1% phiên hôm qua – mạnh nhất kể từ tháng 1/2018.

Trong khi đó, cổ phiếu đại gia thương mại điện tử Amazon lại giảm 1,1%, do lợi nhuận giảm tới 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Amazon chỉ lãi 2,1 tỷ USD quý III, do chi mạnh tay cho hoạt động giao hàng.

Hà Thu (theo Reuters)