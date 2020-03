Đà giảm tuần trước khiến các chỉ số chủ chốt của chứng khoán Thái Lan, Indonesia và Philippines rơi vào nhóm 10 thị trường tệ nhất thế giới năm nay.

Lực bán trong hoảng loạn cũng khiến MSCI Đông Nam Á giảm hơn 17% so với mức đỉnh tháng 7/2019. Malaysia và Thái Lan chính thức bước vào "thị trường giá xuống" - giảm hơn 20% so với đỉnh gần nhất. Còn Indonesia và Philippines đã giảm 19% từ đỉnh. Straits Times Index của Singapore mất 17% so với mức cao nhất tháng 5/2018, còn thị trường Việt Nam đã giảm 27% so với đỉnh hai năm trước.

Bảng giao dịch điện tử bên ngoài Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET). Ảnh: Bloomberg

Sự phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại và du lịch đã gây gián đoạn hoạt động kinh tế của Đông Nam Á khi dịch viêm phổi bùng phát. Cả sáu nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đều coi Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu.

Thái Lan được giới phân tích đánh giá là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lượng khách Trung Quốc giảm mạnh. Trong khi đó, Singapore cảnh báo nước này đang đối mặt với khả năng giảm 25-30% lượng khách trong năm nay.

Áp lực lên tăng trưởng kinh tế là điều không thể tránh, khiến các nhà hoạch định chính sách đau đầu tìm biện pháp hỗ trợ. Indonesia mới đây đã công bố kế hoạch 742 triệu USD ưu đãi tài chính cho các ngành du lịch, hàng không và nhà ở.

"Tôi không nghĩ rằng chúng ta sắp chạm đáy", Manny Cruz, chiến lược gia tại Papa Securities, cho biết. "Đáy là khi các nền kinh tế bước vào thời kỳ suy thoái và thiệt hại của virus corona thể hiện rõ rệt qua các con số. Hiện tại, tâm lý tiêu cực đang lan tỏa".

Dịch bệnh đang lây lan chóng mặt ở các quốc gia ngoài Trung Quốc. Số ca nhiễm được xác nhận lên tới hơn 4.000 tại Hàn Quốc. Italy, Iran và Kuwait cũng ghi nhận nhiều ca nhiễm mới. Nigeria xác nhận về trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên ở châu Phi, còn Brazil cũng có người đầu tiên mắc bệnh tại Mỹ Latin.

Dù vậy, Đông Nam Á vẫn có những điểm sáng khi Indonesia chưa báo cáo bất kỳ trường hợp nào. Tỷ lệ lây nhiễm ở Singapore đã chậm lại và đang có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, đối với hầu hết các nhà đầu tư và các nhà phân tích, triển vọng đối với cổ phiếu Đông Nam Á vẫn còn mơ hồ khi dịch bệnh có thể ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế và các chuỗi cung ứng.

"Khó mà thấy sự phục hồi, do thị trường hiện nay không nhìn vào các yếu tố nền tảng, trừ phi mối lo dịch bệnh lắng xuống", Rachelle Cruz, một nhà phân tích tại AP Securities (Manila) cho biết. "Các nhà đầu tư đánh giá rằng dịch viêm phổi sẽ còn có tác động mạnh hơn".

Minh Sơn (theo Bloomberg)