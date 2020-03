14h30

10 cổ phiếu của các doanh nghiệp dệt may đều giảm với biên độ khá rộng.

Dẫn đầu là TCM (Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công), TNG (Công ty cổ phần Đầu tư thương mại TNG) mất trên 6% so với tham chiếu. Giảm ít nhất trong nhóm này là FTM của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân, một doanh nghiệp chuyên sản xuất sợi cotton. Cổ phiếu của "cánh chim đầu đàn" ngành dệt may là VGT (Vinatex) cũng giảm hơn 2,7%.

Diễn biến tiêu cực của nhóm cổ phiếu dệt may đến từ thông tin lãnh đạo các quốc gia thành viên EU thống nhất đề xuất thông qua việc đóng cửa biên giới khu vực này. EU là một trong hai thị trường xuất khẩu chủ lực, mang về kim ngạch tỷ USD cho Việt Nam.

Dù EU không có chủ trương đóng cửa thông quan hàng hoá, ngưng nhập hàng nhưng một số doanh nghiệp tại hai thị trường này đã thông báo dừng đơn hàng của doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch HĐQT TNG cho biết đối tác Pháp đã dừng nhận đơn hàng do Covid-19 đang lan nhanh tại khu vực này. Đến cuối tháng 4, doanh nghiệp sẽ tồn khoảng 200 container hàng xuất đi EU, Mỹ nếu tình trạng này tiếp diễn.