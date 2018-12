Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Gamuda Gardens, The TWO Residence là lựa chọn thích hợp cho các gia đình tìm kiếm những căn hộ cao cấp, đầy đủ tiện nghi với ngân sách hợp lý.

Phối cảnh tổng thể dự án.

Xây dựng trên 2 tòa tháp cao 27 và 30 tầng kết nối tạo thành hình chữ L, các căn hộ 1-3 phòng ngủ của The TWO Residence được thiết kế tối ưu về không gian sống, tận dụng mọi nguồn sáng và không khí đối lưu nhằm mang lại cho gia chủ một tổ ấm thoải mái và an lành. Cư dân tại chung cư The TWO Residence được tận hưởng những tiện ích riêng biệt như tầng đế với hệ thống trung tâm thương mại phong phú, 3 tầng để xe, sân vườn tầng 5 gồm vườn dạo, công viên, bể vầy và vườn treo tầng 27 gồm hệ thống cây xanh, khu tập thể dục thể thao...

Không những thế, các cư dân tại đây có thể ngắm toàn cảnh sông Hồng từ vị trí đắc địa vườn treo tầng 27. Ngoài ra, hệ thống nhà phố thương mại bao quanh The TWO Residence - The TWO Central với đa dạng các cửa hàng ăn uống, café, siêu thị, văn phòng… đem đến cho cư dân những dịch vụ đa dạng, chất lượng và đảm bảo.

Nhằm mang đến cho cư dân một mái ấm đầy đủ tiện nghi trong khoảng thời gian hợp lý, việc lựa chọn đối tác nhà thầu luôn được chủ đầu tư lưu tâm và xem xét kỹ lưỡng. Với gói thi công chung cư cao cấp The TWO Residence, Gamuda Land Việt Nam đã hợp tác cùng Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC) - một trong những công ty xây dựng uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế. Công ty được trao biểu trưng "Thương hiệu quốc gia" trong 4 đợt tổ chức từ năm 2008 đến nay; nằm trong Top 50 thương hiệu có giá trị lớn nhất Việt Nam năm 2015 do Hãng Tư vấn định giá Thương hiệu Brand Finance (Anh) định giá và công bố...

The TWO Residence đã hoàn thành xong phần móng.

Hoà Bình còn là nhà thầu tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến, các hệ thống quản lý chất lượng và môi trường tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007. Công ty đã phát huy hết những thế mạnh về kỹ thuật công nghệ và phương thức quản lý hiện đại bao gồm: phương thức giao nhận tổng thầu thiết kế - thi công (design & build) và ứng dụng giải pháp BIM (Building Information Model), công cụ quản lý dự án tiên tiến.

Nhờ đó, vấn đề đảm bảo an toàn và chất lượng trong thi công luôn được thực hiện xuyên suốt và nghiêm ngặt. Cùng với dự án chung cư cao cấp The TWO Residence, Hòa Bình đang trong quá trình thi công nhiều dự án quy mô lớn khác như VietinBank Tower (Hà Nội), Sheraton Resort Đà Nẵng, Saigon Centre, German House (TP HCM), JW Marriott Emerald Bay Resort & Spa, Premier Village Phu Quoc Resort (Phú Quốc)…

Khởi công xây dựng vào ngày 14/3/2016, Hòa Bình đã hoàn thành phần móng của chung cư The TWO Residence sớm hơn dự định vào ngày 28/6. Việc hoàn thành phần móng vượt tiến độ được Gamuda Land Việt Nam và những chủ nhân tương lai của các căn hộ tại The TWO Residence đánh giá cao. Điều này cũng góp phần củng cố niềm tin của khách hàng vào chủ đầu tư Gamuda Land Việt Nam và sự phát triển bền vững của dự án khu đô thị Gamuda Gardens.

Với tầm nhìn của một doanh nghiệp hàng đầu về phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng sống của người dân, Gamuda Land Việt Nam cam kết tập trung phát triển những sản phẩm bất động sản chất lượng và sáng tạo, nhằm mang tới cuộc sống tiện nghi cho cộng đồng.

Thu Ngân