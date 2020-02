Với mật độ xây dựng 50%, gần 50% diện tích còn lại (tương đương 35ha), chủ đầu tư Gamuda Gardens dành cho cây xanh. The Zen Residence nằm trong khu đô thị nên thừa hưởng "chiếc máy lọc không khí" tự nhiên, cho chất lượng sống trong lành và mát mẻ. "Dù hè hay đông, The Zen Residence luôn mang đến cho cư dân không gian xanh tốt cho sức khỏe, là nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày. Cư dân trở về nhà là trở về với sự thoải mái và tươi mới", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Đường nội khu The Zen Residence phủ đầy cây xanh.

Không chỉ sở hữu những mảng xanh rộng lớn, chủ đầu tư The Zen Residence còn bố trí hệ thống nước tuần hoàn thành những dòng suối nhỏ, thác tràn trong khu tiểu cảnh. Tại vườn Nhật The Zen Residence, những con đường dạo bộ, khu vui chơi cho trẻ em, những chiếc ghế nghỉ thiết kế bên một dòng suối nhỏ. Điều này giúp cư dân có cảm giác như sống trong các khu rừng nhiệt đới yên tĩnh. Theo đại diện dự án, âm thanh từ thiên nhiên có sức mạnh êm dịu, khiến tâm hồn con người tĩnh lặng. Đây là một trong những giá trị The Zen Residence muốn mang lại cho cư dân.

Một góc vườn Nhật trên tầng 5 dự án.

Ngay sau khi chủ đầu tư Gamuda Land Việt Nam lựa chọn và phát triển khu đô thị Gamuda Gardens tại Hoàng Mai, khu vực thay đổi diện mạo, thu hút nhiều cư dân. Khu đô thị cách trung tâm thành phố 25 phút chạy xe, nhưng sở hữu hệ sinh thái xanh tương đương các dự án nghỉ dưỡng ngoại ô. "Nhắc tới Gamuda Gardens, khách hàng nghĩ tới ngay một miền đất màu mỡ, tốt tươi", đại diện chủ đầu tư nói.

Anh Trần Quang Minh, cư dân khu biệt thự tại Gamuda Gardens cho biết, gia đình ban đầu ở khu nhà liền kề, sau đó mua thêm 2 căn chung cư. "Môi trường sống trong lành, nhiều cây xanh và vượng khí tốt là lý do gia đình tôi quyết định chọn The Zen Residence làm chốn an cư lâu dài", anh Minh nói.

Giống như anh Minh, nhiều khách hàng sau khi mua một căn nhà tại đây đã quyết định mua thêm từ một đến vài căn nhà khác.

Chủ đầu tư Gamuda Land Việt Nam dành nhiều tiện ích cho các hoạt động vui chơi, cộng đồng.

Chú trọng tính kết nối cộng đồng, Gamuda Land Việt Nam xây dựng và triển khai những chương trình mang tính văn hóa xã hội cao nhằm gắn kết cộng đồng cư dân. Những ngày lễ lớn được tổ chức hàng năm, những ngày hội cư dân, những hoạt động cộng đồng thường xuyên tại khu vực sinh hoạt chung. Cư dân có thể tham dự các dịp Trung thu, Tết Hàn thực, Tết Nguyên đán,... hay những lễ hội thường niên trong khuôn viên dự án. An cư tại The Zen Residence, khách hàng sẽ trở thành một thành viên trong cộng đồng gắn kết và văn minh.

Thành Dương