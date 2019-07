Trong 14 năm hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp giữ nhịp độ tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận trong 10 năm liên tiếp (2009-2018).

Theo báo cáo thường niên 2018 của Chubb Life Việt Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của doanh nghiệp này tăng trưởng 16% và hoạt động đầu tư đạt lợi nhuận tăng trưởng gần 19% so với năm 2017. Doanh nghiệp tiếp tục duy trì năng lực tài chính với biên khả năng thanh toán cao hơn yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, gần 240%. Doanh nghiệp cũng ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế khoảng 300 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng hợp các báo cáo thường niên năm 2018 của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, Chubb Life Việt Nam là một trong 6 đơn vị có lãi. Nếu xét về tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần năm 2018, Chubb Life Việt Nam hiện đạt mức tăng trưởng 10% so với năm 2017. Hiệu quả đầu tư vốn cũng thuộc top 3 trên 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, theo công bố của Chubb Life Việt Nam.

Trong 14 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Chubb Life Việt Nam tuân thủ các nghĩa vụ thuế, đóng góp vào ngân sách nhà nước, thể hiện năng lực hoạt động, góp phần trong sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Vị đại diện chia sẻ thêm, tiếp nối kết quả kinh doanh trong năm 2018, Chubb Life Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trong năm 2019. Doanh nghiệp liên tiếp khai trương các văn phòng kinh doanh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như: văn phòng kinh doanh thứ 3 tại Hà Nội, văn phòng kinh doanh tại tỉnh Điện Biên, văn phòng kinh doanh Chubb Tower II tại TP HCM.

Chubb Life Việt Nam đang chuyển mình trong thời đại 4.0.

Việc khai trương các văn phòng mới cho thấy sự đầu tư của Chubb Life Việt Nam trong chiến lược mở rộng thị trường, đặc biệt là tại những khu vực còn nhiều tiềm năng, nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu, đưa nhiều giải pháp bảo vệ tài chính thông minh và thiết thực đến gần hơn với đông đảo người dân Việt Nam.

Không chỉ mở rộng mạng lưới kinh doanh, doanh nghiệp này còn bắt nhịp và đón đầu xu hướng trong thời đại kỹ thuật số với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi cho khách hàng trong các giao dịch.

Cụ thể, trong quý I/2019, Chubb Life Việt Nam chính thức triển khai kênh giao dịch bảo hiểm trực tuyến (online). Theo đó, toàn bộ quy trình giao dịch này bao gồm từ khâu khách hàng tìm hiểu sản phẩm cho đến khâu phát hành hợp đồng bảo hiểm đều được thực hiện trực tuyến tại website.

Trong giai đoạn đầu triển khai hình thức giao dịch bảo hiểm trực tuyến, Chubb Life Việt Nam sẽ cung cấp sản phẩm bảo hiểm sức khỏe - bảo hiểm hỗ trợ điều trị ung thư - C Care với ba gói sản phẩm phù hợp với các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Cụ thể, C Care - Lựa chọn cơ bản, C Care - Lựa chọn nâng cao, và C Care - Lựa chọn ưu việt với mệnh giá sản phẩm lên đến 500 triệu đồng.

Chubb Life Việt Nam cũng chính thức hợp tác với Công ty dịch vụ Trực tuyến Cộng đồng Việt (VietUnion) triển khai dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm qua Payoo - nền tảng thanh toán trực tuyến uy tín được phát triển và cung cấp bởi VietUnion.

"Đây cũng là một bước tiến quan trọng trên hành trình chuyển mình trong thời đại 4.0, giúp Chubb Life Việt Nam nâng cao lợi thế cạnh tranh, mở rộng thị trường, trở thành một thương hiệu quen thuộc với khách hàng có nhu cầu về bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng triển khai thêm một số dịch vụ khách hàng trực tuyến tại trang thông tin hợp đồng bảo hiểm trực tuyến. Theo đó, các khách hàng đã có hợp đồng bảo hiểm của Chubb Life có thể tra cứu thông tin hợp đồng của mình chỉ với vài thao tác. Sau khi khách hàng đăng nhập vào tài khoản của mình tại website của công ty, các yêu cầu sẽ được chuyển về hệ thống của Chubb Life Việt Nam và được xử lý nhanh chóng.

Bảo An