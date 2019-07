Chợ vải 30 năm tuổi lớn nhất Sài Gòn

Sư thầy Thích Đức Phú chọn vải để may áo cho các sư trong nhà chùa. "Tôi từ Long An lên đây mua vải, ở đây giá rẻ hơn nhiều nơi. Chỉ có chợ này mới có đúng loại và bán nhiều vải để may áo mặc trong chùa", sư thầy cho biết.