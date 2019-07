Bình Dương được đánh giá là điểm sáng của Đông Nam Bộ với nguồn cung và cầu về đất nền tăng mạnh, theo báo cáo do Chợ Tốt Nhà công bố.

Theo thống kê từ Chợ Tốt Nhà quý II/2019 trong khi nguồn cung đất nền ở các tỉnh Đông Nam Bộ vẫn duy trì mức tăng ổn định thì Bình Dương có sự bứt phá khi tăng hơn 75% so với quý trước.

Giải thích cho sức bật nửa đầu năm 2019 của thị trường đất nền Bình Dương, theo chuyên trang Chợ Tốt Nhà nhận định là nhờ nhiều tiềm lực phát triển như hạ tầng giao thông hướng về TP HCM và các khu công nghiệp, kết nối với các tuyến đường huyết mạch của tỉnh, giúp cho việc di chuyển đến các khu vực trung tâm lớn dễ dàng. Ngoài ra, quỹ đất dồi dào và vị trí đắc địa cũng là "cú hích" cho thị trường bất động sản nơi đây.

Nguồn cung đất nền Bình Dương theo báo cáo của Chợ Tốt Nhà.

Đặc biệt, trong hai tháng cuối quý II/2019, lượng tin rao bán đất nền ở Bình Dương ghi nhận mức tăng lần lượt 12% và 8%. Nhu cầu tìm mua đất ở khu vực này cũng có dấu hiệu tích cực. Thị xã Thuận An và huyện Bàu Bàng là khu vực có sự sôi động trong phân khúc đất nền.

Thống kê về lượt tìm kiếm và giá trung bình của đất nền Thuận An qua các tháng.

Thông tin Thuận An sắp trở thành đô thị loại II vào năm 2020 cùng với loạt công trình trọng điểm được khởi công là đòn bẩy khiến thị trường bất động sản tại đây khởi sắc.

Dữ liệu từ Chợ Tốt Nhà cũng cho thấy, mặc dù nguồn cung đất nền ở khu vực này đang có chiều hướng giảm nhẹ, thì nhu cầu tìm mua lại có tín hiệu tích cực với mức tăng 38% so với quý một. Giá đất nền ở Thuận An cũng giảm xuống còn 15,2 triệu một m2 trong quý 2, khá phù hợp với người mua bất động sản để đầu tư lẫn an cư.

Đất nền huyện Bàu Bàng có lượt tìm kiếm trên trang Chợ Tốt Nhà theo đà tăng.

Đất nền huyện Bàu Bàng có mức tăng nguồn cầu đến hơn 60% và nguồn cung tăng gần 170% so với quý một. Chuyên trang này nhận định đây là thị trường tiềm năng bởi vị trí liền kề nhiều khu công nghiệp trên địa bàn 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước, thu hút nhiều lao động đến làm việc và sinh sống.

Mức giá trung bình tại khu vực này là 4,5 triệu mỗi m2, phù hợp với túi tiền của nhiều hộ gia đình, nhất là người lao động trong các khu công nghiệp Chơn Thành, Becamex Bình Phước, khu công nghiệp Bàu Bàng, Mỹ Phước 1, 3, Cây Trường...

Phong Vân