Theo thống kê từ chuyên trang bất động sản của Chợ Tốt Nhà, nguồn cung nhà đất của Đông Nam Bộ vẫn tăng song nguồn cầu và giá bán có dấu hiệu "chững" lại.

Đầu năm 2019, hàng loạt công trình hạ tầng và giao thông trọng điểm tạo hấp lực cho thị trường Đông Nam Bộ. Đáng kể là các dự án lớn như sân bay Long Thành, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, metro Bình Dương - Uyên Hưng - Tân Thành, metro Dĩ An - Tân Uyên, metro Bến Thành - Suối Tiên - Dĩ An...

Bộ Xây dựng cũng quy hoạch hệ thống đô thị theo chiến lược hình thành tam giác kinh tế Bình Dương - TP HCM - Đồng Nai.

Nguồn cung tại thị trường Đông Nam Bộ đang tăng. Ảnh: Chợ Tốt Nhà

Đại diện Chợ Tốt Nhà nhận định, sau Tết, người mua nhà trở nên thận trọng hơn trước các cơn sốt nhà đất để tránh bị cò dẫn dắt và hét giá cao. Theo thống kê từ đơn vị này, tháng 5/2019, lượng tìm kiếm ở hai khu vực dẫn đầu là Đồng Nai và Bình Dương giảm nhẹ lần lượt 8% và 17% so với tháng trước.

Giá đất trung bình ở Đồng Nai, Bình Dương bán cao hơn so với mặt bằng chung. Ảnh: Chợ Tốt Nhà

"Mặt bằng giá bán nhà ở hai tỉnh không có nhiều biến động. Bình Dương có giá trung bình 18 triệu mỗi m2, Đồng Nai là 22 triệu mỗi m2. Trong khi đó, thị trường đất nền thì ngược lại, Bình Dương có giá cao hơn với mức 10 triệu mỗi m2 và Đồng Nai dao động ở ngưỡng 7-8 triệu mỗi m2", đại diện Chợ Tốt Nhà cho biết.

Với sức bật từ hạ tầng với nhiều dự án được nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông chủ chốt, thị trường địa ốc tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương đang có những tín hiệu khởi sắc. Ảnh: Chợ Tốt Nhà

Ngoài những cái tên thuộc top đầu thị trường đất nền Bình Dương như Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một..., tháng 5/2019, thị xã Tân Uyên thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư. Theo khảo sát của Chợ Tốt Nhà, số lượt quan tâm tăng 130% so với tháng trước, với mức giá bán trung bình khoảng 9-10 triệu mỗi m2.

Tại Đồng Nai, đầu tháng 6, Long Khánh chính thức là thành phố thứ hai trực thuộc tỉnh với nhiều triển vọng phát triển kinh tế và lưu thông hàng hoá. Các dự án giao thông tầm quốc gia như quốc lộ 1, cao tốc Biên Hòa - Phan Thiết, cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt... góp phần đưa thị trường bất động sản nơi đây bứt tốc.

Cũng theo thống kê từ Chợ Tốt Nhà, số lượt quan tâm phân khúc đất nền Long Khánh đạt đỉnh liên tiếp ba tháng từ sau Tết, cao gấp 7,8 lần so với giai đoạn trước Tết với mức giá trung bình 6-7 triệu mỗi m2.

Hoài Phong