Kuala Lumpur, Dubai, Tokyo và TP HCM đều có năng suất cho thuê nhà luxury đi xuống vào cuối năm 2019.

Savills vừa công bố chỉ số giá cho thuê nhà ở hạng sang (luxury) toàn cầu với hàng loạt các thành phố tại châu Á có dấu hiệu giảm tốc. Năm 2019, giá cho thuê nhà ở được định giá cao hơn so với vốn đầu tư ban đầu. Mức tăng trung bình hàng năm là 1,2%, tăng từ 0,4% trong năm 2018, so với mức tăng 0,1% của giá vốn so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn đầu tư cùng với tăng trưởng cho thuê đã chậm lại trong nửa cuối năm, dấu hiệu giảm tốc thể hiện qua mức tăng 0,3%, thấp hơn so với 0,8% trong nửa đầu năm.

Các thành phố ở châu Á hay châu Á Thái Bình Dương phần lớn có năng suất cho thuê nhà hạng sang tương đối thấp so với toàn cầu. Kuala Lumpur và Dubai là hai thành phố có sự suy giảm lớn nhất trong năm, lần lượt giảm 4,1% và 5%. Cả hai thị trường này đang phải đối mặt với tình trạng thừa cung. Do đó người thuê nhà có nhiều sự lựa chọn và lợi thế trong việc đàm phán. Tokyo ghi nhận giá thuê nhà hạng sang giảm nhẹ 0,1% trong nửa cuối năm khi một số cổ phiếu bắt đầu có giá quá cao. Bangkok cũng có tỷ số tăng trưởng cho thuê không ổn định.

Tại TP HCM, thị trường nhà hạng sang đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong việc mở bán các dự án mới trong năm 2020. Điều này giúp giảm bớt một số lo ngại về việc nguồn cung vượt quá cầu. Tuy nhiên, sẽ khó khăn hơn cho các nhà đầu tư trong việc xác định các cơ hội trên thị trường sơ cấp, điều này sẽ tạo cơ hội tăng giá cho sản phẩm hiện có trên thị trường thứ cấp.

Phối cảnh một dự án căn hộ hạng sang tại TP HCM có giá chào bán gần 300 triệu đồng mỗi m2.

Ngoài ra, với việc thiếu quỹ đất trống mới đủ giấy tờ pháp lý ở các khu vực lõi trung tâm TP HCM, giá mỗi mét vuông cho các dự án đang xây được đánh giá là quá cao so với mức kỳ vọng. Đầu tư ở các quận này được dự đoán sẽ ít rủi ro vì giá trị tăng trưởng bền vững của các quận trung tâm. Tuy nhiên, năng suất cho thuê tại TP HCM đã giảm trong nửa cuối năm do sự gia tăng nguồn cung của các căn hộ mới hoàn thành được bàn giao.

Ngược lại với sự giảm tốc về công suất và chỉ số giá thuê nhà hạng sang các thành phố châu Á, nhiều thành phố của Mỹ và châu Âu vẫn tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực.

Los Angeles là thành phố có hiệu suất cho thuê cao nhất trong chỉ số của Savills, ở mức 5,5%. Sản lượng đã được đẩy lên cao do sự thay đổi từ mua sang thuê, đặc biệt là trong các nhóm khách hàng với độ tuổi trẻ hơn. Thành phố này cũng chứng kiến mức tăng cao nhất về giá thuê nhà trong năm 2019 với mức tăng 6,1%.

Các thành phố của Mỹ chứng kiến giá trị vốn giảm trong suốt năm 2019 do thay đổi thuế và hiện tượng cung vượt cầu ở một số thị trường chính. Tuy nhiên thị trường cho thuê đã hoạt động tốt, cả về sản lượng và tăng trưởng trong việc cho thuê.

Ở châu Âu, Moscow là thành phố có năng suất cao thứ hai, ở mức 5% và là nơi có mức tăng trưởng cho thuê cao nhất trong năm, với mức tăng 3,8%. Mảng cho thuê bất động sản hạng sang ở đây đã chứng kiến mức độ giao dịch lớn, chủ yếu được thúc đẩy từ khách thuê là các công ty. Không giống như thị trường bán hàng trong nước, thị trường cho thuê có tỷ lệ lãi chia cao hơn.

Cả Berlin và Paris đều vượt trội so với các thành phố châu Âu về tăng trưởng vốn lần lượt ở mức 8,8% và 6,4%. Nhưng giá cho thuê tại Berlin đã giảm 0,6% trong nửa cuối năm nay. Việc giá trần không ổn định đã có tác động đến tâm lý nhà đầu tư trong thành phố. Giá thuê bất động sản hạng sang ở Paris vẫn không thay đổi sau khi áp dụng các biện pháp kiểm soát tiền thuê nhà từ tháng 7/2019.

Trung Tín