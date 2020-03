Thị trường vàng quốc tế đi lên mạnh trong khi giá SJC chững lại, giúp chênh lệch hai thị trường còn 800.000 đồng thay vì 4-5 triệu trước đó.

Lúc 12h hôm nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC tại 46,5 - 47,2 triệu đồng một lượng. So với sáng, giá này giảm 500.000 đồng, nhưng cao hơn cuối ngày hôm qua 100.000 đồng. Biên độ mua bán duy trì 700.000 đồng một lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá mua bán dao động quanh 46,4 - 47,5 triệu đồng. Không thay đổi nhiều so với cuối ngày hôm qua.

Người dân TP HCM mua vàng dịp Thần Tài năm nay. Ảnh: Như Quỳnh.

Giá vàng trong nước ít biến động trong bối cảnh thị trường thế giới vừa có phiên tăng giá mạnh. Chốt phiên Mỹ tối qua, mỗi ounce tăng 85 USD (khoảng 2,4 triệu đồng) lên 1.636 USD một ounce.

Bước sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng tạm thời giảm nhẹ. Lúc 11h30, giờ Hà Nội, mỗi ounce có giá 1.624 USD, giảm 10 USD so với mở cửa. Quy đổi sang tiền Việt, giá thế giới hiện tương đương 46,4 triệu đồng một lượng (chưa thuế, phí, gia công). Chênh lệch với thị trường trong nước chỉ còn 800.000 đồng, thay vì mức 4-5 triệu của những phiên trước.

Giá vàng hôm qua bật tăng do nhà đầu tư kỳ vọng vào gói kích thích chưa từng có tiền lệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Gói này không thể kéo Wall Street lên trong phiên 23/3. Tuy nhiên, đến hôm qua, tâm lý thị trường đã cải thiện khi nhiều chính phủ và ngân hàng trung ương khác vào cuộc. Chính phủ Mỹ cũng đang tích cực giúp gói kích thích tài khóa 2.000 tỷ USD được Quốc hội nước này thông qua.

Sự lạc quan của nhà đầu tư đã giúp giảm nhu cầu tiền mặt và đôla Mỹ, từ đó kéo vàng lên cao. Phiên thứ hai, kim loại quý tăng 3,7% - mạnh nhất kể từ tháng 6/2016. Tổng cộng từ đầu tuần, giá đã tăng tới 138 USD một ounce.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 23.250 đồng một USD, giảm 10 đồng so với hôm qua. Giá bán đôla Mỹ tại các ngân hàng cũng tiếp tục hạ nhiệt. Vietcombank hiện niêm yết quanh 23.510 - 23.670 đồng, giảm 20 đồng so với hôm qua. Các ngân hàng khác có giá tương tự.

Lệ Chi