Doanh nghiệp sáng nay điều chỉnh tăng chiều mua nhưng giảm chiều bán ra khiến chênh lệch hai chiều thu hẹp về quanh 400.000 đồng.

Sáng nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC tại 46,9 - 47,3 triệu đồng một lượng. So với cuối ngày hôm qua, giá này giảm 200.000 đồng ở chiều bán, nhưng lại tăng 300.000 đồng ở chiều mua. Chênh lệch hai chiều vì vậy thu hẹp xuống còn 400.000 đồng thay vì 800.000 đồng của phiên trước đó.

Người TP HCM mua vàng Thần Tài năm nay. Ảnh: Như Quỳnh.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá sáng nay cũng điều chỉnh giảm mạnh chiều bán còn chiều mua sụt ít hơn so với hôm qua nên chênh lệch mua bán cũng về mức 800.000 đồng thay vì 900.000 đồng. Hiện mỗi lượng được mua bán quanh 46,6 - 47,4 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tăng giảm nhiều chiều trong bối cảnh thị trường thế giới diễn biến phức tạp. Chốt phiên Mỹ tối qua, mỗi ounce giảm hơn 30 USD về 1.648 USD một ounce.

Nhưng sang phiên châu Á sáng nay, giá đang có xu hướng nhích lên. Hiện mỗi ounce giao dịch quanh 1.656 USD, tăng 8 USD so với mở cửa. Quy đổi sang tiền Việt, giá thế giới hiện tương đương 46,42 triệu đồng một lượng (chưa thuế, phí, gia công), thấp hơn giá bán ra trong nước khoảng 800.000 đồng.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 23.198 đồng một USD, tăng 8 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua bán đôla Mỹ tại các ngân hàng thương mại khá ổn định. Cụ thể,Vietcombank hiện quanh 23.110 - 23.250 đồng, không đổi so với hôm qua. Các ngân hàng khác có giá tương tự.

Lệ Chi