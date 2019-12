Ông Trần Thanh Hải vừa thôi chức Tổng giám đốc Be Group sau 1,5 năm gắn bó từ ngày đầu thành lập.

Công ty cổ phần Be Group cho biết, bà Nguyễn Hoàng Phương, giám đốc vận hành sẽ giữ vị trí quyền tổng giám đốc hãng gọi xe này từ hôm nay (24/12), thay thế cho ông Trần Thanh Hải. Bà Phương và ông Hải đều là những thành viên sáng lập hãng.

Theo Be Group, ông Hải rời vị trí CEO vì lý do cá nhân. Trong thư tạm biệt gửi nhân viên sáng nay, ông Hải cũng chia sẻ, không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò CEO vì lý do này. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục giữ vai trò cố vấn cho hội đồng quản trị.

Ông Trần Thanh Hải. Ảnh: Be Group

Dưới sự lãnh đạo của ông Hải, Be đã có những bước phát triển nhanh chóng chỉ sau một năm ra mắt. Hiện tại, ứng dụng này đang cung cấp các dịch vụ beBike, beCar, beFinancial, beExpress, beDelivery.

Theo báo cáo của ABI Research, ứng dụng gọi xe Be đứng thứ 2 tại thị trường Việt Nam. Tính đến tháng 12/2019, startup này có 60.000 tài xế, 350.000 lượt yêu cầu dịch vụ mỗi ngày.

Sau quyết định thay đổi nhân sự, Be Group cho biết, ban lãnh đạo cam kết các chiến lược phát triển của công ty sẽ tiếp tục được duy trì và triển khai mạnh mẽ thời gian tới. Năm 2020, công ty đặt mục tiêu củng cố hơn mảng vận tải, tăng thị phần.

Anh Tú