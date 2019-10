Đơn vị giới thiệu 156 lô đất nền có sổ đỏ đến khách hàng tại Bình Dương với giá từ 27 triệu đồng một mét vuông vào ngày 27/10 tới.

Theo thông báo từ đơn vị tư vấn phát triển dự án - CenLand, ngoài mức giá ưu đãi khi mua sản phẩm tại dự án Thuận An Central, khách hàng còn được hưởng chiếu khấu đến 4%. Người mua lô đất nền bất kỳ sẽ nhận thêm ít nhất một chỉ vàng SJC 9999. Tổng giá trị quà tặng lên đến 3 tỷ đồng.

Ảnh chụp từ trên cao dự án Thuận An Central.

Thuận An Central là dự án đất nền kết hợp giữa hai đơn vị CenLand và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong. Trong đó Lê Phong đầu tư xây dựng, CenLand tư vấn và phát triển dự án. Khu dân cư có quy mô 156 nền, diện tích mỗi nền từ 67-126m2. Chủ đầu tư cam kết dự án đã có sổ đỏ từng nền.

Sở hữu vị trí đắc địa với mặt tiền đường Thuận An Hòa, ngay trung tâm Thuận An, dự án cách đại lộ Bình Dương 2km. Từ Thuận An Central, khách hàng dễ dàng lưu thông vào trung tâm thành phố Thủ Dầu Một cũng như TP HCM. Thuận An Central hiện xây dựng hoàn thiện hạ tầng, đường nội khu rộng 12-13m.

"Cuối năm 2018, đất nền thị xã Thuận An ở mức 25-35 triệu đồng một m2, hiện nay vào khoảng 27-40 triệu một m2. Thuận An Central mở bán từ 27 triệu một m2 sẽ là lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư vào thời điểm này", đại diện CenLand nói.

Năm 2019, thị trường bất động sản Bình Dương sôi động nhất trong 10 năm qua. Nhiều chủ đầu tư lớn xây dựng các dự án tại Bình Dương như Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong, Phú Đông Group,...

Lý giải cho điều này, đại diện CenLand cho rằng tình hình quỹ đất tại TP HCM đang dần hạn hẹp, việc phân lô bán nền cũng có sự khó khăn hơn trước. Trong khi đó, quỹ đất tại các tỉnh giáp ranh TP HCM còn dồi dào, hạ tầng được quy hoạch đồng bộ và phát triển nhanh chóng. Việc di chuyển từ các tỉnh như Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Biên Hòa vào trung tâm TP HCM trở nên thuận tiện.

Anh Tùng (quận Tân Bình, TP HCM) cho biết, mức giá sản phẩm ở các dự án có sổ và chưa có sổ sẽ chênh lệch từ 5-10 triệu một m2, tùy vào từng vị trí. Tâm lý của nhà đầu tư vẫn là ưu tiên dự án có mức sinh lời cao, vị trí đắc địa.

"Khi muốn đầu tư điều kiện đầu tiên là phải có sổ đỏ. Khách hàng có thể chủ động trong giao dịch như cho thuê, chuyển nhượng, thừa kế hay thế chấp quyền sử dụng đất", anh Tùng phân tích.

Thành Dương