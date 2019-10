Tại Casamia Hội An, khách hàng còn có thể sử dụng du thuyền khám phá, an cư, nghỉ dưỡng, tận dụng nhiều cơ hội đầu tư.

Hội An được đánh giá là thị trường bất động sản tiềm năng, với các dòng sản phẩm đa dạng. Hàng loạt các dự án quy mô lớn đã được hình thành và đi vào vận hành tại khu vực này, đơn cử như Vinpearl Nam Hội An, New Hội An City, Casamia Hội An, Silk Sense Resort Hội An, Almanity Hoi An Wellness Resort, Sunrise Hội An...

Du lịch phát triển là một trong những yếu tố đòn bẩy cho bất động sản khu vực, nhất là từ khi Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới (1999). Theo Phòng Văn hóa thông tin thành phố Hội An, tốc độ tăng trưởng du lịch khoảng 15% mỗi năm. Thống kê 5 năm gần đây, khách du lịch có tốc độ phát triển bình quân gần 119% mỗi năm. Sở hữu nhiều lợi thế phát triển ngành công nghiệp không khói khiến Hội An thu hút giới đầu tư.

Nằm kế ngay khu dự trữ sinh quyển Rừng Dừa Bảy Mẫu là dự án Casamia Hội An. Một mặt dự án giáp sông Cổ Cò, chỉ cách vịnh Cửa Đại 500m. Nhờ đó, khu đô thị này thừa hưởng giá trị mà khu dự trữ sinh quyển mang lại, với diện tích thiên nhiên nguyên sơ rộng lớn, thoáng mát quanh năm.

Chủ đầu tư Casamia Hội An cho biết tạo sự khác biệt trong sản phẩm nhằm đón đầu nguồn cung du lịch còn thiếu hụt tại Hội An, cũng như mở ra cơ hội đầu tư mới. Ngoài đáp ứng đầy đủ nhu cầu an cư - nghỉ dưỡng - đầu tư, các dòng sản phẩm hướng tới sự linh hoạt trong quá trình vận hành và công năng.

Đơn cử là shophouse Casamia mở bán từ tháng 3. Theo chủ đầu tư Đạt Phương, sản phẩm này khác biệt ở chỗ có thể tối ưu nguồn vốn, linh động ở nhiều mục đích như vừa ở vừa kinh doanh, vừa ở vừa cho thuê.

Theo đó, chủ đầu tư đã chú trọng từ khâu thiết kế sản phẩm, tạo dựng nên không gian tách biệt để gia chủ có thể triển khai nhiều hoạt động kinh doanh trong cùng một thời điểm mà vẫn đảm bảo quá trình vận hành trơn tru.

Mới đây, dòng Vella Villatel cũng được chủ đầu tư thông tin sẽ công bố vào tháng 11 tới. Mô hình này khi được đặt trong quy hoạch chung toàn phân khu theo hướng "du thuyền tại gia, sinh thái quanh nhà", đem đến không gian an cư, nghỉ dưỡng khác biệt. Chủ đầu tư cho biết tất cả sản phẩm đều được cấp sổ đỏ như đất thổ cư nhằm mở ra cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, không gian sống trong biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang kết hợp với mini hotel cũng là một lợi thế cho nhà đầu tư, khách thuê. Khi lưu trú tại Vela Villatel, du khách vừa được tận hưởng hệ thống dịch vụ - tiện ích nội khu, vừa có không gian sinh hoạt riêng sang trọng, sử dụng du thuyền riêng khám phá khu dự trữ sinh quyển lớn trong khu vực.

Chủ đầu tư đã thiết kế nhiều không gian sinh hoạt trong mỗi Vela Villatel. Với việc phân bố từ 7-8 phòng ngủ độc lập, thay vì tìm khách thuê do chi phí lớn, khách hàng sẽ chủ động vận hành biệt thự như một mini hotel. Khách hàng còn có thể thông qua chủ đầu tư để tìm kiếm đơn vị vận hành riêng.

Sự khác biệt của một dự án nghỉ dưỡng không đơn thuần là cung cấp ra thị trường sản phẩm mới, mà quan trọng là phải đảm bảo được tỷ suất phòng lưu trú khi vận hành để mang về nguồn lợi nhuận ổn định cho các nhà đầu tư. Có như vậy dự án mới phát triển bền vững", chủ đầu tư nói.

