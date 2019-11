Hành trình theo đuổi sự hoàn hảo

Trong hơn 170 năm hoạt động tại 150 thị trường trên toàn cầu, gần ba thập kỷ có mặt tại Việt Nam, Carlsberg luôn nỗ lực hướng đến sự hoàn hảo, không chỉ thể hiện ở quá trình cải tiến sản phẩm mang đến trải nghiệm bia độc đáo cho người tiêu dùng, mà còn là cam kết phát triển bền vững.

Điều này thể hiện rõ thông qua chương trình Together Towards Zero ra đời vào năm 2017. Theo đó, tập đoàn cam kết xóa bỏ hoàn toàn khí thải carbon và không có nước thất thoát tại các nhà máy bia vào năm 2030.

Chương trình Together Towards Zero là yếu tố quan trọng nằm trong chiến lược toàn cầu SAIL22 của tập đoàn Carlsberg.