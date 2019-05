Sau khi hoàn thành phần xây thô, dự án sẽ đẩy nhanh tiến độ để bắt đầu bàn giao nhà dần cho khách hàng vào cuối năm nay.

Ngày 19/4, chủ đầu tư CapitaLand và đối tác là công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Thiên Đức đã làm lễ cất nóc cho dự án Feliz en Vista tại TP HCM. Buổi lễ đánh dấu dự án đã hoàn thành phần xây thô. Sự kiện cũng là một dấu mốc của CapitaLand dịp kỷ niệm 25 năm hoạt động tại Việt Nam.

Ông Chen Lian Pang - Tổng giám đốc CapitaLand Việt Nam cho biết, Feliz en Vista là dự án nhà ở thứ 8 của đơn vị trong nước. Dự án thu hút sự chú ý của thị trường, với 99% số căn hộ được bán ra chỉ trong vòng 12 tháng sau khi chào bán vào năm 2016.

"Chúng tôi rất tự hào đã hoàn thiện phần xây thô để làm lễ cất nóc đúng tiến độ và sẽ bắt đầu bàn giao nhà dần cho khách hàng vào cuối năm nay. Khi Feliz en Vista hoàn thành, CapitaLand sẽ tạo nên một cộng đồng dân cư sôi động của quận 2, đúng như tôn chỉ - xây dựng con người, xây dựng cộng đồng", ông Chen Lian Pang cho biết.

Ban giám đốc CapitaLand Việt Nam và đại diện lãnh sự quán Singapore tại TP HCM chụp hình tại lễ cất nóc dự án.

Tọa lạc tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Feliz en Vista gần các khu thương mại và dịch vụ giải trí như tòa nhà Vincom Megamall, siêu thị Metro và Lotte Cinema cùng nhiều tiện ích khác như công viên bờ sông Riverside Park, các trường quốc tế. Dự án cũng có kết nối nhanh chóng đến quận 1 và quận 7 qua các hạ tầng hiện hữu như hầm Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn, cầu Phú Mỹ...

Feliz en Vista có tổng cộng 973 căn hộ nhà ở, gồm các loại căn hộ một, 2, 3, 4 phòng ngủ và các căn duplex, penthouse. Các căn hộ đa dạng này nằm ở 3 tòa nhà và một tòa được dùng làm căn hộ dịch vụ với tên gọi Somerset Feliz TP HCM, do công ty con của CapitaLand thiên về nhánh này là The Ascott Limited quản lý.

Dự án sở hữu hơn 100 tiện ích với thiết kế độc đáo và khác biệt, bao gồm hồ bơi phong cách resort, đường trượt nước mạo hiểm, rạp chiếu phim ngoài trời và đường bộ hành chân mây.

Đại diện chủ đầu tư, ông Wong Chin Hu - Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu Tư CapitaLand Thiên Đức phát biểu tại dự kiện.

Chưa đi vào vận hành, nhưng Feliz en Vista đã giành loạt giải thưởng cấp quốc tế về bất động sản. Đáng chú ý là giải thưởng "Dự án nhà ở cao cấp xuất sắc tại Việt Nam" do Asia Pacific Property Awards 2017 cấp; giải "Dự án có thiết kế xuất sắc", "Dự án có thiết kế cảnh quan xuất sắc" và "Dự án có thiết kế xuất sắc" do PropertyGuru Vietnam Property Awards 2017 cấp.

Đây còn là dự án đầu tiên của CapitaLand Việt Nam đạt được giải thưởng vàng về giá trị xanh "Green Mark Gold" do Cơ quan Quản lý Xây dựng và Nhà ở tại Singapore (Building and Construction Authority of Singapore) cấp.

Lộc An