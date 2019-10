CapitaLand Việt Nam tặng sách vở, đồ dùng học tập... cho 1.000 học sinh tại ba trường do tập đoàn hỗ trợ xây dựng.

Hoạt động diễn ra trong chương trình "Ngày thiện nguyện CapitaLand" tại ba trường CapitaLand Hope ở tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên và Long An. Chương trình khởi động vào ngày 17/10 tại điểm trường tiểu học Năng Yên (Phú Thọ), tiếp nối tại trường mầm non Lệ Xá (Hưng Yên) và trường tiểu học Thạnh Phước (Long An) vào ngày 18/10 và 25/10.

Với sự hỗ trợ của quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope Foundation - một nhánh chuyên về từ thiện của tập đoàn CapitaLand, chương trình đã giúp đỡ cho hơn 1.000 em học sinh từ 2-11 tuổi nhiều phần quà thiết thực như cặp sách, vở, dụng cụ học tập...

Đây là năm thứ tư doanh nghiệp tổ chức "Ngày thiện nguyện CapitaLand" tại các điểm trường mà công ty đã hỗ trợ xây dựng và cải tạo. Đồng hành cùng chương trình còn có sự tham dự của Ascott Limited (Ascott), công ty con của tập đoàn CapitaLand.

Các thành viên đoàn thiện nguyện CapitaLand cùng giáo viên và học sinh trường mầm non Lệ Xá (Hưng Yên) ngày 18/10.

Em Diệp Trương Hoài Ngọc, học sinh lớp 5 tại trường tiểu học Thạnh Phước (Long An) cho biết em rất vui khi nhận quà tặng từ chương trình. Đây là động lực để em phấn đấu học tập tốt trong những năm học tới.

Bà Lê Thị Kim Loan - Hiệu trưởng trường tiểu học Thạnh Phước (Long An) đánh giá cao nỗ lực đóng góp của CapitaLand Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ cho nhà trường và học sinh trong thời gian qua.

Nhân viên CapitaLand giao lưu cùng học sinh trong chuyến thăm trường tiểu học Thạnh Phước (Long An) vào ngày 25/10.

Ông Wong Chin Hu - Tổng giám đốc CapitaLand khu vực phía Nam cho biết hoạt động đóng góp cho cộng đồng và xã hội là chiến lược quan trọng của công ty bên cạnh hoạt động kinh doanh đơn thuần.

"'Ngày thiện nguyện CapitaLand' là một trong những dự án trách nhiệm xã hội dài hạn của công ty với mục tiêu nâng cao tinh thần tình nguyện của nhân viên tập đoàn và góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho các em học sinh", đại diện tập đoàn nói.

Nhiều năm qua, doanh nghiệp đã xây dựng và cải tạo nhiều ngôi trường nằm trong chuỗi trường CapitaLand Hope cũng như hỗ trợ dụng cụ dạy và học cho thầy trò các trường. Bên cạnh đó, công ty tổ chức thường xuyên những chuyến viếng thăm, đưa nhân viên trong nước và nhân viên quốc tế thuộc tập đoàn CapitaLand về các trường làm công tác thiện nguyện và giao lưu cùng các em học sinh.

Vừa qua, công ty đã phối hợp cùng các đối tác tổ chức sự kiện "Bước đi vì trẻ tự kỷ" và "Đêm hội trăng rằm" nhằm hỗ trợ cho cộng đồng trẻ em tự kỷ tại Việt Nam.

Tổng cộng 1.000 học sinh nhận quà từ CapitaLand từ chương trình ngày thiện nguyện năm nay.

CapitaLand Việt Nam trực thuộc tập đoàn CapitaLand (Singapore), một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất châu Á. Sau 25 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, danh mục đầu tư của tập đoàn bao gồm hai dự án phức hợp, gần 8.600 căn hộ chất lượng tại 15 dự án nhà ở, hai khu bán lẻ, một khu thương mại. Ngoài ra còn có hơn 6.900 căn hộ dịch vụ thuộc 27 dự án tại 9 tỉnh thành lớn trên cả nước là TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long (Quảng Ninh), Hội An (Quảng Nam), Đà Nẵng, Bình Dương, Cam Ranh và Nha Trang (Khánh Hòa).

Với phương châm phát triển bền vững "Xây dựng con người - Xây dựng cộng đồng", CapitaLand đặt mục tiêu đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên địa phương, trao đổi kiến thức và kỹ năng với đối tác địa phương. Đồng thời đóng góp cho cộng đồng sở tại, nhất là giúp đỡ trẻ em kém may mắn thông qua những hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.

Tập đoàn CapitaLand hàng năm đóng góp 0,5% lợi nhuận vào quỹ CapitaLand Hope, một quỹ từ thiện độc lập, cho các hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ trẻ em kém may mắn có cơ hội học tập tốt hơn, chăm sóc sức khỏe và xây dựng trường lớp. Hiện tại, doanh nghiệp đã xây dựng ba trường CapitaLand Hope tại tỉnh Phú Thọ, Long An và Hưng Yên.

Minh Anh