Giá từ vài chục nghìn đến 100.000 đồng, cành đào mini được nhiều khách chọn mua vì theo người bán là "vừa tiền" và "lạ mắt".

Sáng 28 Tết, bà Hoan (Dương Nội - Hà Nội) thoăn thoắt buộc cành đào vào sau xe cho khách, rồi gọi điện về nhờ người nhà chở thêm một xe cành đào loại nhỏ ra chợ bán. Đây là xe hàng thứ ba kể từ đầu giờ sáng bà Hoan bán hết.

"Mỗi ngày tôi bán 5-7 xe, được vài trăm cành đào mini thế này, như hôm nay thì có thể bán được nhiều hơn vì người dân bắt đầu được nghỉ, đi chợ sắm Tết mua đào nhiều", bà Hoan kể.

Đào mini được trồng nhiều tại khu vực Dương Nội (Hà Đông), Nhật Tân hay Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội) và cũng được người trồng chăm sóc không khác gì những gốc đào sớm. Cành đào mini cũng được chia làm nhiều loại, loại bé để bày ban thờ dao động 30.000 - 60.000 đồng một cành, to hơn 80.000 - 120.000 đồng. So với các nơi khác, đào trồng ở Nhật Tân cho nụ to, hoa thắm, dày cánh hơn nên giá vì thế cũng đắt hơn 80.000 - 150.000 đồng một cành.

Đã ba năm nay bà Hoan đều bán cành đào loại nhỏ này vì "vừa tiền, dễ mua, dễ bán hơn cành to". Theo bà, cả ngày bán vài trăm cành đào mini, thu một, hai triệu còn dễ hơn bán cành to.

"Tâm lý dân chơi đào bây giờ nhiều nhà không thích cành to, nếu to họ thích đào phai từ trên vùng cao chuyển về, còn bích đào lại thích cành nhỏ xinh, giá tiền vừa phải", bà chủ gánh hàng đào tại chợ Hà Đông chia sẻ.

Cành đào mini giá dao động 30.000 - 100.000 đồng một cành đắt hàng ngày giáp Tết. Ảnh: Anh Minh

Chị Tâm nhà ở La Phù (Hà Đông), năm nào đến tầm 23 tháng Chạp cũng chở xe ra chợ bán cành đào mini. Chị cho biết, gia đình 6 người cứ dịp cuối năm này lại chia nhau đi bán cành đào tại các chợ khu vực Hà Đông.

Theo chị, người dân bắt đầu mua nhiều những cành đào nhỏ về bày biện ban thờ từ ngày ông Công ông Táo. Sau đó tầm 28 hoặc 29 Tết mua thêm cành nữa để thay, bày cho mới suốt cả dịp Tết. Cùng với các loại hoa, mâm ngũ quả trên ban thờ, thêm một cành đào nhỏ xinh, không khí Tết sẽ đủ đầy hơn, ấm cúng hơn.

Mỗi ngày, riêng gánh hàng đào của chị Tâm bán được khoảng 300 cành, ngày nhiều 400 cành, giá từ 30.000 đồng đến trên 100.000 đồng. "Chịu khó mấy ngày để có cái Tết ấm", chị tâm sự.

Tại đường Láng gần khu vực Ngã Tư Sở, đường Tô Hiệu (Hà Đông) đào rừng và đào trồng được bày bán nhiều. Nhưng xen giữa những hàng bán đào cây lớn, thì gánh hàng đào nhỏ luôn đắt khách.

"Có ngày đắt hàng quá cũng không có thời gian để tỉa tót cành lá gì, cứ cắt gốc ra thế nào bán thế đó", bà Mơ - một tiểu thương bán đào tại chợ Nghĩa Tân, chuyên nhập đào từ Nhật Tân, cho biết.

Anh Minh