Với 30 năm kinh nghiệm trong việc xúc tiến các khoản đầu tư liên quan đến nhập cư ở Lỹ và Canada, CanAm Enterprises sở hữu một hồ sơ dài và danh tiếng. Dựa trên uy tín và danh tiếng, CanAm đã tài trợ hơn 55 khoản vay dự án và huy động được hơn 2,8 tỷ USD đầu tư EB-5. 1,25 tỷ USD vốn EB-5 từ 2.500 gia đình nhà đầu tư đã được hoàn trả bởi các dự án EB-5 của CanAm đến lúc này. CanAm độc quyền điều hành bảy trung tâm vùng do USCIS chỉ định tại thành phố Philadelphia, Pennsylvania, California, Hawaii, Florida, Texas và New York. Để biết thêm thông tin truy cập canamenterprises.com.