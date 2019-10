Dự án The Ascentia do Phú Mỹ Hưng đầu tư hiện nhận hơn 600 thư đề nghị mua căn hộ, trong khi số sản phẩm cung ứng chỉ 242 căn.

Theo đại diện "ông lớn" bất động sản khu Nam, không chỉ Midtown có sức hút bền bỉ gần 3 năm kể từ khi ra mắt thị trường vào đầu năm 2017 và các đợt mở bán sau đó đều "cháy hàng" mà lịch sử này đang được lặp lại tại The Ascentia.

The Ascentia được đánh giá là tâm điểm thị trường bất động sản Nam Sài Gòn quý cuối năm 2019. Chưa đầy một tháng sau sự kiện ra mắt vào 14/9, số lượng thư đề nghị mua căn hộ được gửi về chủ đầu tư đến nay đã vượt con số 600, cao gần 3 lần so với tổng lượng sản phẩm toàn công trình 242 căn.

Đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết, con số cầu vượt cung đã được chủ đầu tư này dự đoán trước khi có hơn 500 khách hàng đến tham dự sự kiện ra mắt.

Đông đảo khách hàng đến tham dự sự kiện ra mắt dự án The Ascentia

Hiện tại, với hơn 600 thư đề nghị mua nhà so với 242 căn hộ thì tỉ lệ chọi khi mua căn hộ The Ascentia đã lên đến 1:3. Đây vẫn chưa là những con số cuối cùng bởi lượng thư do khách hàng gửi về vẫn tăng lên mỗi ngày. Điều này đồng nghĩa chủ đầu tư sẽ tiếp tục áp dụng cách thức bán nhà kiểu "nhà chọn người mua". Đơn vị sẽ dựa vào các tiêu chí về trình độ, nghề nghiệp, mục đích mua bất động sản... để lựa chọn khách hàng đến tham dự bốc thăm chọn nhà.

Lý giải về sức nóng của The Ascentia, giới chuyên gia trong lĩnh vực này đồng ý rằng, chính sự hữu hạn trong hữu hạn đã tạo nên sức hút cho dự án. Quỹ đất ở còn lại tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng chỉ khoảng 20% và phần lớn lô đất đều đã được hoạch định cho những công trình ở định cấp cao hơn, định giá cũng lớn hơn.

Phối cảnh dự án The Ascentia. Dự án do Korn Architects (Đức) thiết kế.

The Ascentia gần như là một trong những dự án cuối cùng của dòng căn hộ thứ 4 - dòng cao cấp nhất hiện nay của Phú Mỹ Hưng. Tổng số lượng sản phẩm cũng chỉ giới hạn trong 242 căn, con số không dành cho phần đông thị trường. Dự án được quy hoạch nhiều loại căn hộ từ 1-3 phòng ngủ, duplex, tophouse, hướng đến mọi đối tượng khách hàng.

"Rất hiếm khi Phú Mỹ Hưng đưa ra cơ cấu sản phẩm đa dạng như vậy trong cùng một dự án nên ít nhiều điều này thúc đẩy tâm lý 'chậm chân lỡ phần' ở thị trường", đại diện chủ đầu tư nói.

Chuỗi "tiện ích ngay ngưỡng cửa" giúp cư dân rút ngắn thời gian di chuyển để tận hưởng nhiều hơn.

The Ascentia tọa lạc trên mặt tiền trục đường doanh thương Nguyễn Lương Bằng, cách Midtown chỉ 300m, thuộc "bán đảo xanh" Nam Viên. Trong khoảng cách đi bộ, cư dân có thể tiếp cận chuỗi dịch vụ, tiện ích đô thị và chỉ vài bước chân là đến tổ hợp công viên lên đến 5ha.

Theo hoạch định của chủ đầu tư, Nguyễn Lương Bằng sẽ được phát triển theo hướng trở thành trục doanh thương sầm uất bậc nhất khu Nam, quy tụ những tòa cao ốc hiện đại của các đơn vị trong và ngoài nước. Khi các công trình dần hình thành không chỉ bổ sung diện tích sàn thương mại, văn phòng lớn cho đô thị mà còn kéo theo nhu cầu về nhà ở, tăng tính thanh khoản cho các dự án căn hộ tại đây.

The Ascentia sẽ được vào kinh doanh trong quý IV/2019 và dự kiến bàn giao vào quý I/2022.

Bảo An