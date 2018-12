Theo DojiLand, ra mắt thị trường đầu tháng 10 Best Western Premier Sapphire Ha Long là một trong số dự án có lợi thế về vị trí, tầm nhìn, pháp lý rõ ràng, đơn vị quản lý vận hành quốc tế 5 sao.

Ngày 22/12 tới, chủ đầu tư sẽ tổ chức đại nhạc hội "Sonata of the Sapphire" quy mô lớn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô giới thiệu dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long tới giới đầu tư căn hộ nghỉ dưỡng tại miền Bắc.

Theo đại diện DojiLand, sự kiện được lên kế hoạch chu đáo với sự đầu tư công phu về kịch bản, nội dung và tiết mục. Chương trình có sự góp mặt của ekip đạo diễn, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Dương Cầm cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Erik, Ái Phương...

Phối cảnh dự án Best Western Premier Sapphire Ha Long

Tại sự kiện chủ đầu tư cũng tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho các khách hàng mua căn hộ với các giải thưởng gồm: giải đặc biệt là căn hộ nghỉ dưỡng trị giá 1,8 tỷ đồng; một giải nhất là bộ trang sức trị giá 100 triệu đồng; hai giải nhì, mỗi giải một nhẫn kim cương trị giá 50 triệu đồng; 5 giải ba, mỗi giải 5 chỉ vàng và nhiều phần quà tặng, giải thưởng hấp dẫn khác.Tổng giải thưởng lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Lễ ra mắt dự án lấy chủ đề "Sonata of the Sapphire", được tổ chức dưới hình thức một buổi nhạc kịch hoành tráng.

Sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng với 450 triệu đồng ban đầu

Theo chủ đầu tư, thời gian này, khách hàng chỉ cần bỏ số vốn ban đầu từ 450 triệu đồng để trở thành chủ nhân căn hộ nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Hạ Long.

Vietcombank và TPBank xây dựng gói hỗ trợ tài chính, với suất đầu tư tương đương 30% giá trị căn hộ, 70% còn lại được cho vay thời hạn tối đa 25 năm, lãi suất ưu đãi 0% trong 18 tháng và nhận ân hạn nợ gốc trong thời gian hỗ trợ lãi suất.

Nội thất bên trong căn hộ của Best Western Premier Sapphire Ha Long.

"Nếu kết hợp tham gia chương trình cho thuê căn hộ của Best Western Premier Sapphire Ha Long, khách hàng có thể nhận đủ ba đợt thanh toán thu nhập, rồi mới bắt đầu phải trả nợ và lãi vay theo định kỳ", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Cơ hội sinh lời hấp dẫn

Theo các chuyên gia, giới đầu tư phía Bắc được coi là những nhà đầu tư khó tính với các yêu cầu khắt khe về vị trí, tiện ích, chính sách, đặc biệt là tính pháp lý của dự án. Khoảng cách địa lý cũng là một trong những trở ngại khi họ quyết định xuống tiền cho nhiều dự án thị trường phía Nam.

Sự ra mắt của Best Western Premier Sapphire Ha Long được coi là lựa chọn hợp lý cho giới đầu tư khu vực phía Bắc khi dự án áp dụng chính sách chia sẻ lợi nhuận 85% và cam kết lợi nhuận tối thiểu 10% giá trị căn hộ mỗi năm cho 5 năm đầu tiên.

Đại diện DojiLand cam kết, sau 5 năm, các nhà đầu tư có thể thu hồi 50% vốn và tiếp tục hưởng mức sinh lời cao và dài hạn nhờ tiềm năng phát triển của du lịch Hạ Long cùng năng lực quản lý của Best Western Premier.

Dự án hiện áp dụng chính sách chiết khấu 25% giá bán căn hộ (chưa bao gồm thuế VAT và kinh phí bảo trì) tại thời điểm ký kết hợp đồng mua bán, với trường hợp không nhận thu nhập cam kết trong ba năm đầu tiên.

Hà Trương