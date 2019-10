100% căn hộ tại tổ hợp khách sạn trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí biển Peninsula Nha Trang có tầm nhìn ra biển.

Peninsula Nha Trang nằm tại trung tâm thành phố Nha Trang. Dự án được đầu tư bởi Công ty CP Đầu tư Điện lực Hà Nội (HNPIC) và đơn vị phát triển dự án Công ty CP Max Việt Nam.

Lợi thế mặt tiền biển

Nằm trong khu đô thị biển An Viên, thuộc trục đường Trần Phú – một trong số khu vực trung tâm nhất thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Peninsula Nha Trang sở hữu tầm nhìn ôm trọn Vịnh Nha Trang - Top 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Dự án nằm ngay cạnh cảng tàu du lịch Vinpearl, giúp khách du lịch có nhiều thuận tiện trong việc di chuyển. Đây là lợi riêng có của công trình bởi rất nhiều dự án condotel được quảng cáo là căn hộ du lịch, nghỉ dưỡng ven biển nhưng thực tế lại cách xa biển và những căn hộ có tầm nhìn ra biển khá hiếm hoi, chủ đầu tư chia sẻ.

Phối cảnh Peninsula Nha Trang.

"Khách du lịch biển có tâm lý ngắm được biển mọi lúc mọi nơi nên sẽ không tiếc tiền để chi cho những căn phòng có hướng nhìn thấy biển. Các chộ condotel có view biển đều được người mua săn tìm", đại diện sàn giao dịch bất động sản Hải Hưng phân tích.

Peninsula Nha Trang sở hữu mặt tiền 2,2km. Toà cao ốc ven biển này thiết kế hình chữ V để đảm bảo 100% phòng khách sạn đều có view trọn vẹn biển, kính cong để tận dụng góc ban công hướng ra biển. 615 căn hộ cao cấp, tiêu chuẩn 5 sao của Peninsula Nha Trang đảm bảo 100% căn hộ có tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh.

Toàn cảnh dự án Peninsula Nha Trang.

Peninsula Nha Trang phát triển kết hợp "3 trong 1" gồm khách sạn - trung tâm mua sắm - vui chơi giải trí biển. Khách sạn mang phong cách resort với hệ thống sân vườn cả mặt đất và trên cao, có hệ thống nhà hàng sang trọng, phòng hội thảo, business center, khu gym, spa, massage, xông hơi hiện đại, Tiki Bar... cùng với khu trông trẻ và cảnh quan sân vườn độc đáo. Tổ hợp vui chơi giải trí Peninsula Square với rạp chiếu phim, outlet, các trò vui chơi giải trí cho trẻ em và người lớn,... sẽ là điểm đến mới dành cho du khách đến Nha Trang.

Tiềm năng đầu tư

Theo chủ đầu tư HNPIC, dự án đầy đủ điều kiện pháp lý để có thể mở bán trong những tháng cuối năm 2019, bổ sung cho Nha Trang một số lượng cơ sở lưu trú hạng sang, đáp ứng nhu cầu của đối tượng du khách có chi tiêu cao.

Peninsula Nha Trang được áp dụng có mức cam kết lợi nhuận dành cho nhà đầu tư cá nhân. Cụ thể, trong năm đầu, chủ đầu tư cam kết chia sẻ lợi nhuận 8%, năm thứ 2 tăng lên 9%, năm thứ 3 là 10%, năm thứ 4 là 11%, năm thứ 5 lên tới 12%.

Hạng mục bể bơi tại Peninsula Nha Trang đem tới một lựa chọn lưu trú hạng sang cho du khách.

"Dòng tiền chính là minh chứng tốt nhất cho một sản phẩm condotel an toàn, bền vững, sinh lời ổn định. Do đó, xét ở các khía cạnh từ ưu thế về vị trí tới mức cam kết lợi nhuận, Peninsula Nha Trang là sản phẩm đầu tư vừa tầm, bền vững theo cam kết của chủ đầu tư", ông Dương Văn Sỹ, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bất động sản An Vượng Land - một trong 5 đơn vị đại lý bán hàng dự án Peninsula Nha Trang phân tích.

Thực tế thị trường ghi nhận, tại các địa phương như Nha Trang hay Đà Nẵng, Phú Quốc thời gian qua, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã và đang có chiến lược đầu tư hoặc hợp tác đầu tư vào phân khúc này. Một số quỹ đầu tư nước ngoài đến từ Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng tích cực tìm kiếm các khách sạn, dự án khu dân cư ven biển có sẵn, vị trí đẹp có thể cải tạo để phát triển thành một chuỗi khu nghỉ dưỡng khép kín.

Quỳnh Hương