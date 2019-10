Hà Nội Các căn hộ dịch vụ hạng A đạt công suất cao nhất thị trường trong bối cảnh giá thuê tiếp tục tăng.

Trong báo cáo thị trường quý III, Savills Việt Nam cho thấy những tín hiệu tích cực của phân khúc căn hộ dịch vụ, đặc biệt là loại cao cấp. Cụ thể, thị trường cung cấp tổng cộng 4.330 căn, giảm 8% theo quý. Số căn cho thuê thêm của hạng A tăng mạnh nhất trong khi số căn cho thuê của hạng B và C giảm. Giá thuê trung bình tăng 4% theo quý và mức công suất cao tại 84%. Trong hạng A, giá thuê của những dự án có thương hiệu cao hơn 19% so với những dự án còn lại.

Đánh giá về phân khúc này, báo cáo trước đó của CBRE cũng chỉ ra, diễn biến tích cực của căn hộ dịch vụ hạng cao cấp. Theo đơn vị này, hiện giá thuê trung bình, giá thuê căn hộ dịch vụ hạng A đạt 33,5 USD mỗi m2 trong một tháng, trong khi hạng B ở mức mức 21,4 USD mỗi m2.

Savills cho biết, tỷ trọng căn hộ loại nhỏ, không phân chia không gian, diện tích tối đa 60 m2 (căn studio) và loại một phòng ngủ tăng mạnh từ 16% vào năm 1996, lên 46% trong quý III năm nay. Theo Savills, khách thuê không chỉ là các chuyên gia nước ngoài và thương nhân cấp cao với nhu cầu thuê lâu dài mà còn cá thể doanh nhân, khách hội nghị, du lịch với nhu cầu ở ngắn hạn.

"Nhờ hợp tác với các đại lý du lịch trực tuyến, hơn 90% các nhà quản lý căn hộ dịch vụ đáp ứng nhu cầu thuê theo tháng và theo ngày thay vì hợp đồng năm", đơn vị nghiên cứu nhận định.

Theo Savills Việt Nam, động lực của những tín hiệu tốt trên thị trường căn hộ dịch vụ là Hà Nội đang trong giai đoạn vàng thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). 9 tháng năm 2019, Hà Nội tiếp tục giữ sức hút mạnh mẽ với 6,1 tỷ USD, chiếm 23% lượng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam. Trong khi cuộc chiến thương mại Trung Mỹ đang diễn ra, Việt Nam tăng hạng từ thứ 23 lên thứ 8 về thu hút đầu tư, theo bảng xếp hạng Best Countries to Invest In 2019 bởi U.S. New và World Report. Bên cạnh khách thuê Nhật Bản và Hàn Quốc truyền thống, nhu cầu từ lượng chuyên gia nước ngoài châu Á từ Hồng Kông, Singapore và Trung Quốc có thể tăng mạnh.

Savills cho biết, trong quý IV, bốn dự án lớn với xấp xỉ 1.000 căn sẵn sàng hoạt động. Trong đó, ba đơn vị quản lý có thương hiệu hiện diện tại Tây Hồ và một dự án tại Hai Bà Trưng. Trong khi đó, quận Hoàn Kiếm không ghi nhận nguồn cung tương lai do quỹ đất khan hiếm.

Nguyễn Hà