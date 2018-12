Dự án Diamond Lotus Riverside tại quận 8, TP HCM nhận được sự quan tâm trên thị trường nhờ phát triển theo chuẩn công trình xanh. Khi hoàn thiện, dự án sẽ cung ứng ra thị trường 720 căn hộ theo tiêu chuẩn Leed - Tiêu chuẩn xanh khắt khe của Hội đồng công trình xanh Mỹ (US.GBC).

Chủ đầu tư là Phúc Khang Corp cho biết, quá trình chọn lựa địa điểm, vật liệu xây dựng, thi công, thiết kế, vận hành dự án đều nhằm đạt đến mục đích mang lại môi trường sống xanh bền vững cho cư dân.

Diamond Lotus Riverside sở hữu vị trí đẹp và đắc địa tại trung tâm quận 8, TP HCM.

Dự án tọa lạc tại tuyến đường Lê Quang Kim, quận 8, ngay sát bên cạnh quận 1. Với vị trí này, mọi sinh hoạt thường ngày của cư dân sẽ thuận tiện và dễ dàng nhờ tiếp giáp với 6 quận trung tâm gồm quận 4, 1, 5, 6,10 và khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Tiện ích nội khu dự án cũng được đầu tư bài bản với vườn thiền trên không Sky Park rộng 5.000 m2 nối các đỉnh tòa nhà - nơi được ví như “penthouse” mà mọi cư dân đều có thể sở hữu và trải nghiệm. Bên cạnh đó là hồ bơi, trung tâm thương mại, giải trí, học viện phát triển kỹ năng thiếu nhi iDL Kid Yard. An ninh khu vực được quản lý nghiêm ngặt để đảm bảo môi trường sống an toàn, an ninh cao nhất cho cư dân.

Dự án được phát triển theo tiêu chuẩn Leed (Mỹ) rất khắt khe.

Dự án hội tụ nhiều ưu thế về không gian sống, kết nối vùng, tiện ích nhưng giá bán khởi điểm chỉ từ 1,9 tỷ đồng một căn 2 phòng ngủ.

"Nếu xét đến các lợi ích tương quan mà dự án mang lại thì đây là mức giá tốt và có lợi cho khách hàng. Quan trọng hơn, trong tiến trình thanh toán, chúng tôi còn xây dựng phương thức hợp lý, dễ chịu cho người mua", chủ đầu tư khẳng định. Theo đó, nhằm giảm áp lực tài chính cho người mua nhà, ngân hàng OCB sẽ hỗ trợ đến 85% giá trị căn hộ và trả dần trong 20 năm với lãi suất ưu đãi 7% một năm.

Ngoài OCB, Phúc Khang Corp còn liên kết hợp tác với những đối tác uy tín hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng như tổng thầu thi công dự án là Coteccons, tư vấn - giám sát bởi Apave, Savills sẽ quản lý vận hành. Sàn giao dịch STDA miền Nam là đơn vị chính thức phân phối dự án Diamond Lotus Riverside.

Từ ngày 27-31/8, Phúc Khang Corporation tiếp tục là nhà tài trợ chính của Triển lãm Vietbuild 2016 (lần II) diễn ra tại Trung tâm triển lãm Quốc tế Sài Gòn SECC (quận 7, TP HCM). Dịp này, khách hàng tham quan và đặt cọc thành công tại gian hàng của Phúc Khang Corp có cơ hội nhận nhiều phần quà với tổng giá trị lên đến 5 tỷ đồng như căn hộ xanh Deluxe, bộ hoàn thiện nội thất, xe hơi, voucher 300 triệu đồng, 100 xe đạp điện…

Thanh Thư