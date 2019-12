Thứ bảy, 7/12/2019, 08:00 (GMT+7)

Căn hộ cao cấp theo tiêu chí '4 an' tại King Palace

Chủ đầu tư kiến tạo dự án "an toàn, an nhiên, an tâm, an lành" nhằm nâng cao trải nghiệm sống của khách hàng.

Theo chủ đầu tư dự án căn hộ cao cấp King Palace, bán hàng không chỉ là bán tổ ấm mà còn là bán trải nghiệm và tiện ích cho khách hàng. Với các dự án càng đắt tiền, đơn vị quan niệm sự hài lòng của cư dân phải đặt lên hàng đầu. Phối cảnh tòa căn hộ tại số 108 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Tại dự án King Palace, số 108 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, chủ đầu tư xây dựng với tiêu chí bước vào King Palace, cư dân có thể "an nhiên" từng bước chân với an ninh công nghệ cao duy trì 24/7 và hệ thống phòng cháy tiêu chuẩn Mỹ, tích hợp công nghệ 4.0 được trang bị đến từng căn hộ. Các gia đình, cảm nhận sự "an toàn" trong từng hơi thở qua hệ thống điều hòa cung cấp khí tươi đạt tiêu chuẩn như tại khách sạn 5 sao, sơn tường kháng virus cùng trạm lọc nước thứ cấp, cung cấp nước sách uống ngay tại vòi. Qua đó, cư dân tận hưởng cảm giác "an tâm" từng khoảnh khắc với hệ thống tiện ích 5 sao ngay trước ngưỡng cửa nhà. Và cuối cùng là "an lành" từng nhịp sống khi được hòa mình vào không gian thoáng rộng, xanh mát từ góc nhìn tại các ban công của căn hộ. Căn hộ đón nắng và gió tự nhiên ngập tràn. "Chúng tôi coi trọng giá trị sống và trải nghiệm của cư dân thành đạt. Hi vọng những sự đầu tư này có thể đem lại cuộc sống trọn vẹn, tiện nghi nhất tới khách hàng", đại diện chủ đầu tư nói. Không gian sống bên trong căn hộ hiện đại, tiện nghi. Năm ngay cửa ngõ Thủ đô, ngay từ khi ra mắt King Palace đã gây ấn tượng với thị trường và những người quan tâm đến bất động sản khu vực quận Thanh Xuân. Mang ý nghĩa "nơi sống của các vị vua", King Palace hấp dẫn những khách hàng doanh nhân, trí thức và thành đạt trong khu vực. Dịp cuối năm, khi thị trường trở nên sôi động, King Palace cũng tung hàng loạt chính sách bán hàng ưu đãi. Theo đó, khi mua căn hộ King Palace, khách hàng sẽ được hưởng gói hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng cho 65% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc đến khi bàn giao nhà, thời hạn vay tối đa lên tới 12 năm. Với số tiền bỏ trước 35% giá trị căn hộ là người mua đã là chủ nhân tổ ấm tại King Palace. Trong trường hợp khách hàng không sử dụng gói hỗ trợ lãi suất, thanh toán thông thường bằng vốn tự có sẽ hưởng rất nhiều ưu đãi như: chiết khấu ngay 16,9% theo tiến độ thanh toán (trong đó thanh toán thường chiết khấu 13,9% và thêm 3% nếu khách không nhận gói nội thất cho căn hộ) cùng nhiều phần quà tân gia. Bỏ ra 1,4 tỷ ban đầu khách hàng đã có thể dọn về ở trong căn hộ cao cấp rộng 105m2 trị giá 4 tỷ. Số tiền còn lại chủ đầu tư ưu đãi lãi suất 0% trong suốt 3 năm. Đối với khách hàng thanh toán sớm 95% hoặc theo tiến độ bằng vốn tự có còn được chiết khấu trực tiếp giá trị căn hộ tới gần 700 triệu (tương đương 16,9% giá trị căn 4 tỷ). Khách hàng đến thăm quan, tìm hiểu dự án hàng tuần. Anh Toàn (42 tuổi, Hà Nội), một khách hàng mua căn hộ 3 phòng ngủ tại King Palace chia sẻ rất bất ngờ khi đến tham quan dự án và căn hộ mẫu King Palace. "Bước qua tiền sảnh căn hộ tôi như được bước vào một thế giới khác, bỏ xa những ồn ào, náo nhiệt và bụi bặm của phố xá trung tâm. Những gì mà chủ đầu tư triển khai đúng như giới thiệu", anh Toàn nói. King Palace đã cất nóc vào tháng 7/2019 và đang đi vào giai đoạn hoàn thiện để sẵn sàng bàn giao đến tay các chủ nhân tương lai vào quý II/2020. Hiện tại, mỗi cuối tuần tại không gian dự án tại King Palace đều tấp nập khách hàng đến tham quan và trải nghiệm không gian sống thực tế.