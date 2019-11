Phân khúc căn hộ cao cấp nhận được sự quan tâm của giới đầu tư nhờ cơ hội sinh lời tốt từ cho thuê hoặc chuyển nhượng trong khi nguồn cung hạn chế.

Cơ hội đầu tư căn hộ cao cấp

Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2019, Hà Nội có 26.800 căn hộ chào bán mới, tăng 37% so với cùng kỳ. Số lượng căn hộ bán được ở Hà Nội trong kỳ cũng tăng trưởng tới 21%, đạt 21.271 căn.

Riêng trong quý III, tổng nguồn cung của căn hộ dịch vụ hạng A và hạng B lần lượt ở mức 2.839 và 1.051 căn. Tỷ lệ lấp đầy trung bình của các căn hộ hạng A ghi nhận ở mức 87,7%, tăng 9,2 điểm theo năm. Hạng B cũng có cải thiện, tăng 2,0 điểm lên mức 83,6%. Về giá thuê trung bình, giá thuê căn hộ dịch vụ hạng A tăng 1,38% so với cùng kỳ lên 33,5 USD một m2 mỗi tháng. Giá thuê trung bình cho căn hộ hạng B tăng nhẹ 0,06% so với cùng kỳ lên mức 21,4 USD một m2 mỗi tháng.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định, căn hộ cao cấp đang thu hút sự quan tâm của người Việt. Đây là xu hướng phổ biến bởi khách nước ngoài tới Việt Nam đầu tư và làm việc đang gia tăng. Nhóm khách này thường khá khắt khe khi lựa chọn môi trường sống, do đó căn hộ chung cư ở những dự án cao cấp với dịch vụ tốt luôn có sức hút. Số lượng căn hộ cho người nước ngoài hiện không đủ để đáp ứng nhu cầu cao, nhất là trong bối cảnh tỷ lệ bất động sản do người nước ngoài sở hữu ở mỗi dự án bị hạn chế ở mức 30%. Do đó, việc đầu tư căn hộ cao cấp cho người nước ngoài thuê hứa hẹn trở thành cơ hội sinh lời hấp dẫn trong tương lai.

Phối cảnh dự án The Zeit, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Trong báo cáo quý III của Savills Việt Nam, ông Dương Đức Hiển - Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Nhà ở miền Bắc và miền Trung của Savills nhận định, phân khúc cao cấp tiếp tục thu hút nguồn cầu tốt với giá bán sơ cấp tăng, mang đến tăng trưởng hấp dẫn cho những người tham gia sớm.

Xét về khu vực cho thuê, giới đầu tư nhận định Mỹ Đình là khu vực có tỷ suất cho thuê tốt do tập trung đông đảo cộng đồng Hàn, Nhật đến sinh sống và làm việc. Hệ thống tiện ích dịch vụ phục vụ nhu cầu đời sống hằng ngày cũng đa dạng như siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện ích, nhà hàng, địa điểm vui chơi giải trí mang phong cách Hàn, Nhật như K-mart, Jeju Island Sea Food, Malatang & Mala Xiang Gou Café...

Yếu tố thu hút người mua

Ông Nguyễn Văn Đính cho rằng, giá trị của căn hộ cao cấp tạo nên từ nhiều yếu tố. Trong đó, hệ sinh thái với hệ thống hạ tầng, tiện ích dịch vụ cao cấp, sự chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết cùng vị trí đắc địa chính là những điểm cộng đắt giá của dòng sản phẩm căn hộ cao cấp. Trong một số trường hợp, giá của căn hộ cao cấp còn cao hơn cả nhà đất.

Với khoản tài chính từ 3-4 tỷ đồng, ngày càng nhiều người chọn sống ở những chung cư cao cấp có hệ thống tiện ích đầy đủ thay vì những căn nhà 35-40m2 trong ngõ nhỏ vùng trung tâm. Chung cư cao cấp mang lại môi trường sống văn minh, phù hợp với nhịp độ sống hiện đại. Tại nhiều dự án chung cư hiện nay, tất cả nhu cầu sinh hoạt đều có thể được đáp ứng trong một hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ hoàn chỉnh với chất lượng cao. Đây là nơi từng cá nhân có thể thỏa sức tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh, cân bằng và thuận tiện với trung tâm thương mại, gym và yoga, bể bơi bốn mùa, công viên nội khu, khu vui chơi trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng...

Môi trường sống an toàn và có điều kiện phát triển cho con trẻ cũng là những điểm cộng của chung cư cao cấp. Trường học thường tích hợp trong hệ thống tiện ích của các dự án, mang đến môi trường phát triển thuận tiện và đẳng cấp dành riêng cho trẻ em tại các khu dân cư. Cùng với đó, nhiều dự án cao cấp sở hữu hệ thống bảo vệ 24/7 đảm bảo môi trường sống an toàn cho toàn bộ cư dân.

Để chọn dự án chung cư cao cấp đúng như kỳ vọng, chuyên gia khuyên người mua chọn chủ đầu tư uy tín, tìm hiểu đối tác hợp tác cùng phát triển dự án, các thương hiệu tham gia có đảm bảo chất lượng dự án không, có thể đúng cam kết tiến độ xây dựng và bàn giao nhà hay không...

Đáp ứng chuẩn cao cấp, dự án The Zei ở trung tâm Mỹ Đình đang được các nhà đầu tư tại Hà Nội quan tâm. The Zei có thiết kế thông minh với đầy đủ các tiện ích chuẩn cao cấp đáp ứng mọi nhu cầu vui sống, làm việc, mua sắm và giải trí của cư dân. Các căn hộ thiết kế theo phong cách tối giản nhưng tinh tế, hiện đại, mở rộng từ 2-3 mặt thoáng với ban công, cửa sổ lớn đón gió trời và ánh nắng tự nhiên.

The Zei mang đến không gian sống cao cấp và giàu trải nghiệm nhờ hệ thống tiện ích hiện đại.

Các không gian mở kết nối với thiên nhiên, cây xanh được ưu tiên phát triển, tạo nên thảm thực vật thu nhỏ như khuôn viên vườn hoa, vườn treo cách mỗi ba tầng, vườn Zen trên tầng thượng... Tất cả hứa hẹn đem đến cho cư dân những trải nghiệm sống trong lành và thư thái nhằm nuôi dưỡng và tái tạo nguồn năng lượng tích cực.

Theo chủ đầu tư, dự án có tỷ lệ khách nước ngoài đặt mua cao (đã kịch "room" 30% số lượng căn hộ), nơi đây hứa hẹn hình thành cộng đồng cư dân văn minh, tri thức cao, con trẻ có môi trường phát triển tốt.

Dự án phát triển bởi những thương hiệu danh tiếng. Trong đó, Indochina Property tư vấn chiến lược, Group8 Asia Architects (Thụy Sỹ) thiết kế nội thất, Finko thiết kế kiến trúc, Delta Group làm nhà thầu nền móng... Đây cũng là một trong số ít dự án áp dụng công nghệ xây dựng dàn giáo Nhật Bản do nhà thầu Nikken International triển khai, giúp tăng độ an toàn và tốc độ thi công.

Với những lợi thế vượt trội, The Zei được nhận định là cơ hội tốt để đầu tư và là nơi an cư đẳng cấp. Dự án đang mở bán và thu hút sự quan tâm của khách hàng mua để ở cũng như đầu tư.

Minh Anh