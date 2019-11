Các căn hộ tại dự án được chủ đầu tư thiết kế sáng tạo, công năng linh hoạt theo sở thích của gia chủ.

Thị trường căn hộ chung cư được đánh giá khá sôi động tại Việt Nam thời gian qua. Phân khúc căn hộ một hoặc hai phòng ngủ đã khá hấp dẫn gia đình trẻ hoặc người trẻ thành đạt muốn ra ở riêng.

"Tuy nhiên, xu hướng sống độc lập đang dần dịch chuyển bởi nhiều người dần nhận ra sống trong những khu dân cư hiện hữu lâu đời thiếu hạ tầng tiện ích, yếu tố an toàn và an ninh với cha mẹ, ông bà, và đặc biệt là cách xa con cháu, đã khiến họ dần thay đổi tư duy", đại diện chủ đầu tư The Legacy nói. "Nhưng không gian sống phù hợp với gia đình đa thế hệ hiện đang là bài toán khó, khi phải dung hòa nhu cầu và phong cách sống của các thành viên trong gia đình".

Không gian sống trong gia đình đa thế hệ.

Theo vị đại diện, không gian sống cho gia đình ba thế hệ phải đảm bảo tiêu chí an ninh và an toàn cho người già và trẻ nhỏ, vừa kết hợp đủ những tiện ích hiện đại, đảm bảo sự riêng tư cho người trẻ năng động. Lúc này, những căn hộ một hoặc hai phòng ngủ sẽ bộc lộ những hạn chế về diện tích và công năng sử dụng.

Căn hộ ba phòng ngủ sẽ là nơi đảm bảo mang đến đầy đủ công năng, sinh hoạt phù hợp với gia đình đa thế hệ. Theo các nhà phát triển bất động sản, nhu cầu trên được dự báo sẽ là đòn bẩy gia tăng loại hình căn hộ ba phòng ngủ, xu hướng phát triển căn hộ cao cấp trong thời gian tới.

Chung cư The Legacy là một trong số những dự án trên thị trường nhìn ra nhu cầu này. Không chỉ hướng tới gia đình đa thế hệ, căn hộ ba phòng ngủ tại dự án còn nhắm tới đối tượng gia đình trẻ thành đạt, muốn căn hộ có đủ không gian, phòng đa chức năng để tận hưởng phong cách nghỉ dưỡng tại gia.

Thiết kế căn phòng tại dự án The Legacy.

Dự án được thiết kế bởi những kiến trúc sư tại Jigsaw, Nhật Bản. Các căn hộ tại The Legacy mang phong cách của xứ sở hoa anh đào, tối giản nhưng chú trọng tới từng chi tiết nhằm hướng tới chất lượng sống cao cho mỗi cư dân.

Căn hộ tại dự án phát triển theo mô hình đa chức năng. Gia chủ có thể sử dụng ba phòng ngủ, hoặc hai phòng ngủ và một phòng chức năng nhằm thỏa mãn những nhu cầu riêng biệt.

Phòng tập golf giả lập trong căn hộ.

"Với xu hướng hưởng thụ tại gia, nhiều khách hàng hiện nay yêu thích những căn hộ có ba phòng", đại diện đơn vị thiết kế Jigsaw nói. "Theo đó, gia chủ thường thiết kế một phòng làm việc, thư viện sách hoặc tập thể thao tại nhà. Đây là lý do chúng tôi phát triển dòng sản phẩm căn hộ ba phòng làm chủ đạo tại The Legacy".

Yếu tố phong thủy và sức khỏe cho gia chủ cũng được tính toán kỹ lưỡng trong quá trình thiết kế dự án. Các căn hộ đều có không gian sinh hoạt liên thông giữa phòng bếp và phòng ăn, giúp tạo sự thông thoáng và sinh khí. Đồng thời, mọi căn hộ đều có cửa sổ kính lớn, chống nhiệt và gia tăng ánh sáng tự nhiên. Hệ thống nước sạch tại vòi tới mỗi căn hộ là điểm cộng an toàn cho sức khỏe cư dân.

Chủ đầu tư dự án lựa chọn những vật liệu xây dựng cao cấp như chống cháy, kính cường lực chịu nhiệt, khóa cửa kỹ thuật số, sơn không độc... Ban công từng căn nhà được thiết lập riêng hệ thống thang thoát hiểm thông minh của Nhật Bản, có khả năng tự động mở ngay cả khi ngắt điện lúc tình huống khẩn cấp xảy ra.

Với nhiều lợi thế, chủ đầu tư kỳ vọng The Legacy khi ra mắt thị trường thu hút sự chú ý của nhóm khách hàng cao cấp.

Tuấn Vũ