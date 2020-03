Trung tâm California Fitness & Yoga đăng tải video hướng dẫn tập luyện miễn phí để khuyến khích thói quen rèn luyện sức khỏe trong dịch Covid-19.

Các bài hướng dẫn luyện tập thể thao tại nhà thuộc chương trình mới Cali x Home mà hệ thống phòng tập thể dục thể hình California Fitness & Yoga triển khai từ 25/3. Chuỗi video và livestream hướng dẫn trọn vẹn bài tập là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn giữ gìn vóc dáng và tăng cường sức đề kháng giữa dịch Covid-19.

"Trong suốt 13 năm qua, chúng tôi đã khẳng định uy tín thương hiệu California Fitness & Yoga khi mang đến cho khách hàng các khóa huấn luyện cá nhân, lớp Group X và lớp yoga chuyên nghiệp tại Việt Nam", ông Dane Fort - Tổng giám đốc California Fitness & Yoga Group chia sẻ.

Đại diện hệ thống này cũng cho biết, hiện nay, người dân đang phải hạn chế di chuyển do ảnh hưởng của Covid-19. Do đó, trung tâm này muốn hỗ trợ cộng đồng bằng kinh nghiệm và chuyên môn thông qua chuỗi bài tập hướng dẫn chi tiết, chia sẻ các bí quyết luyện tập giúp người tập duy trì thể lực và sức khỏe.

Theo đó, California Fitness & Yoga đã nhanh chóng xuất bản các nội dung video tập luyện tại nhà hướng dẫn bằng tiếng Việt. Các câu lạc bộ khác như thương hiệu thể dục thể hình Jetts Fitness vừa gia nhập thị trường Việt Nam cũng giới thiệu các bài tập luyện độc quyền miễn phí cho hội viên trong giai đoạn này. UFC Gym, một thương hiệu nổi tiếng khác ở Việt Nam cũng đã cung cấp những bài tập tại nhà thông qua Instagram.

Một buổi ghi hình video hướng dẫn tập gym online tại California Fitness & Yoga.

Với niềm tin tập luyện là một trong những "chìa khóa" cải thiện sức khỏe và hỗ trợ hệ miễn dịch, các huấn luyện viên nổi tiếng và kỳ cựu của Group X và Yoga California sẽ tham gia hướng dẫn trực tiếp trong chuỗi video và livestream. Trong đó, Cali x Home Show phát sóng vào các mốc giờ tập cao điểm. Những bài tập luyện tương tác sẽ xen kẽ yếu tố giải trí, thỉnh thoảng sẽ có sự góp mặt của các ngôi sao nổi tiếng.

Cali x Home Live sẽ có sự góp mặt của các huấn luyện viên kỳ cựu từ tập đoàn. Chuỗi video này tập trung vào các lớp Group X và Yoga. Trong khi tập luyện, người tập có thể tương tác gửi yêu cầu bài tập và huấn luyện viên yêu thích đến chương trình.

Thử thách Cali x Home là chương trình thử thách trong vòng một phút do các huấn luyện viên cá nhân tại California hướng dẫn. Chương trình sẽ tập trung vào thói quen tập luyện để khán giả có thể cùng tập theo mỗi ngày hoặc mỗi tuần.

Video đầu tiên đã lên sóng trên Fanpage Facebook của California Fitness & Yoga và YouTube. Còn các buổi livestream tập luyện hằng ngày sẽ phát trực tiếp mỗi ngày từ 30/3.

Các bài tập đều do huấn luyện viên kỳ cựu của California hướng dẫn.

Tập đoàn này dự kiến sản xuất khoảng 70 video phục vụ cộng đồng trong mùa dịch. Các bài tập mới sẽ cập nhật ba lần mỗi tuần vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu.

Trung tâm California Fitness & Yoga là nhà cung cấp dịch vụ thể dục thể hình và sức khỏe hàng đầu Việt Nam, phục vụ hơn 200.000 hội viên với hơn 6 triệu lượt tập luyện mỗi năm. Hoạt động từ năm 2007, thương hiệu phòng tập lớn nhất Việt Nam có hơn 3.000 nhân viên, hệ thống 36 phòng tập trên toàn quốc. Hiện California bao gồm các thương hiệu mở rộng như "Yoga Plus by California", điểm đến dành cho những tín đồ yêu Yoga và Centuryon by California, câu lạc bộ với trải nghiệm tập luyện đẳng cấp và sang trọng.

Trung tâm mang đến dịch vụ tập luyện toàn diện bao gồm trang thiết bị hiện đại bậc nhất, huấn luyện viên được đào tạo và chứng nhận, các lớp tập luyện theo nhóm đa dạng, cùng những thử thách thay đổi hình thể thú vị, hứa hẹn mang đến cho khách hàng trải nghiệm tập luyện mới mẻ và lý thú.

Minh Anh