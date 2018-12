10 nước giàu có nhất thế giới / Cần bao nhiêu tiền để lọt top giàu nhất thế giới

Đột nhiên trở nên giàu có, như trúng số hay giành giải trong một gameshow, có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn. Chúng giúp bạn làm nhiều việc trước đây chỉ có thể nằm mơ, như một chuyến nghỉ dưỡng sang trọng, hay trả hết tất cả các khoản nợ.

Tuy nhiên, nó cũng có rất nhiều mặt trái, Tomorrow Rodriguez - người giành được 1 triệu USD từ chương trình Deal or No Deal (Đi tìm ẩn số) năm 2008 cho biết. Là người thứ hai giành giải thưởng này tại Mỹ, Rodriguez nói bà cảm thấy "cực kỳ may mắn" vì chọn trúng chiếc cặp giá trị. Tuy nhiên, sau khi chương trình kết thúc và sự hưng phấn qua đi, bà cảm thấy không còn muốn nói về chuyện này nữa.

"Tôi không nói về chuyện này nữa, kể cả khi mọi người muốn nghe", bà nói. Chủ yếu là vì các mối quan hệ của bà với gia đình và bạn bè bắt đầu thay đổi.

Tomorrow Rodriguez giành được 1 triệu USD từ chương trình Deal or No Deal. Ảnh: CNBC

"Điều tệ nhất khi giành được một triệu USD là thi thoảng, bạn thấy những người thân thiết với mình nhất đối xử khác đi. Họ nói rằng bạn đã thay đổi. Nhưng không phải. Họ mới là người thay đổi, vì không lấy được cái mình muốn", bà cho biết.

Thường thì họ muốn tiền. "Khi biết chuyện này, tôi cảm thấy tổn thương lắm", Rodriguez cho biết, "Tôi không muốn họ nghĩ rằng tôi đang khoe khoang, hoặc kết thân chỉ vì tôi giàu lên".

Vì vậy, rất nhiều chuyên gia tài chính khuyên bạn nên giữ im lặng, "dù rất muốn gào lên rằng mình đổi đời rồi", Rich Ramassini - Giám đốc chiến lược tại PNC Investments cho biết. Hãy để càng ít người biết tin này càng tốt. "Tiền bạc có thể thay đổi, làm gián đoạn hoặc chấm dứt một mối quan hệ. Bạn cũng có thể có nhiều bạn bè, người thân đột nhiên tìm đến", ông nói.

Dù vậy, im lặng không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là khi bạn chiến thắng một chương trình TV. Jason Kurland - luật sư tại Rivkin Radler khuyên rằng nếu không thể che giấu danh tính, bạn nên giấu khuyết điểm khỏi truyền thông nhiều nhất có thể, trước khi lấy giải thưởng.

"Mạng xã hội là nơi đầu tiên họ tìm kiếm. Hãy công khai ít thông tin cá nhân nhất có thể, như số điện thoại hay địa chỉ nhà riêng", ông nói, "Nếu cần, hãy rời khỏi nhà một thời gian. Chỉ cần vài ngày, mối quan tâm của công chúng sẽ lắng xuống".

Rodriguez cho biết bà đã dùng giải thưởng để trả hết các khoản vay, làm từ thiện, giúp con gái học trường y và đưa cả gia đình đi du lịch. Bà cũng bắt đầu tiết kiệm và đầu tư.

Hiện tại, khi đã khá dư dả về tài chính, bà cho biết sẽ vẫn chi tiêu theo kế hoạch. "Tôi vẫn tỉnh táo lắm. Tôi đã có kế hoạch A, B và cả một việc làm thêm nữa", bà nói, "Nếu muốn mua đồ gì, tôi vẫn có thể mua được, nhưng tôi không làm thế. Đó là chi tiêu phù phiếm".

Giải pháp mà Rodriguez đưa ra cho những người đột nhiên giàu lên là "tìm một cố vấn tài chính". "Đừng nghỉ việc hay đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào. Việc đầu tiên cần làm là tìm một người tư vấn", Greg McBride - nhà phân tích tài chính tại Bankrate giải thích. Họ sẽ giúp bạn thiết lập thứ tự ưu tiên theo nhu cầu, lập kế hoạch ngân sách và tư vấn thuế.

Khi đã làm xong tất cả những việc này, điều cuối cùng bạn cần làm, theo Rodriguez, là "tận hưởng giải thưởng và chăm sóc thật tốt cho bản thân".

Hà Thu (theo CNBC)