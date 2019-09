Người dùng ở bất cứ độ tuổi nào cũng có thể thoát hiểm bằng bộ dây này chỉ với 4 bước.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn và phòng cháy, việc chủ động trước mọi tình huống có thể xảy ra là cách tốt nhất để đảm bảo tính mạng cho người dân và gia đình trước nguy cơ cháy nổ. Ngày nay, các thiết bị thoát hiểm cá nhân như thang dây và bộ dây thoát hiểm tự động ngày càng phổ biến và được nhiều người lựa chọn. Khác với thang dây, phải dùng sức và không thực sự an toàn, bộ dây thoát hiểm tự động phù hợp và an toàn với cả người già và trẻ nhỏ, theo các chuyên gia khẳng định.

Chỉ với 5 bước thao tác, người dùng có thể thoát hiểm cùng với bộ dây này.

Bước 1: Bỏ hộp cố định hộp giảm tốc vào giá treo, móc treo đã cố định từ trước, xiết chặt bu lông ở móc treo thật cẩn thận.

Bước 2: Sau khi đã cố định được hộp giảm tốc, ném cuộn dây xuống đất (đảm bảo không để vướng vào chướng ngại vật bên dưới).

Bước 3: Đeo dây đai bảo vệ vào ngực (phía dưới nách) sau đó thiết chặt dây để không lỏng đai. Cho chân xuống trước rồi tuột người xuống theo không được nhảy từ lan can xuống.

Bước 4: Quay mặt vào trong tường, dang rộng 2 chân và 2 tay. Hộp giảm tốc sẽ điều chỉnh sợi dây từ từ đưa người xuống mặt đất an toàn.

Bước 5: Khi người thứ nhất tiếp đất an toàn bạn hãy sử dụng tấm mút cao su thứ hai đưa người thứ hai xuống mà không cần thu dây đai thứ nhất lại.

Trong trường hợp gia đình có nhiều người, bạn nên ưu tiên người lớn tuổi, trẻ nhỏ xuống trước, sau đó đến phụ nữ và cuối cùng là nam giới khỏe mạnh. Người già, trẻ nhỏ là những đối tượng có thể lực yếu hơn, dễ bị kích động và xử lý tình huống không được nhanh nhạy và chuẩn xác.

Phát Đin