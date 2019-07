Sản phẩm của những thương hiệu uy tín có giá bán cao, nhưng sẽ đảm bảo về chất lượng, mẫu mã, an toàn cho sức khỏe người dùng.

Thương mại điện tử và các hình thức bán hàng phong phú đã đem đến cho người dùng nhiều tiện ích trong việc lựa chọn, mua sắm hàng hóa. Chỉ cần một thao tác đơn giản trên thiết bị thông minh, mỗi người có thể dễ dàng vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, không gian, thời gian... để chọn mua sản phẩm ưng ý. Tuy nhiên, để mua sản phẩm tốt, người tiêu dùng cần tìm được người bán đúng chất lượng, giá, bảo hành...

Tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đặt mua

Minh Anh (nhân viên văn phòng, quận 1, TP HCM) cho biết trước vô số lựa chọn hiện nay, khi mua hàng, anh đều cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng. Bên cạnh các thông tin tham khảo từ bạn bè, người thân, Internet thì những thông số do nhà sản xuất đưa ra cùng các chứng nhận từ tổ chức uy tín, độc lập cũng là dữ liệu quan trọng, tác động đến việc chọn lựa mua hàng của Minh Anh cũng như những người tiêu dùng khác.

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định nhà sản xuất phải có nghĩa vụ thể hiện các thông tin về chất lượng trên nhãn hàng hóa, bao bì, tài liệu kèm theo hàng hóa; thông tin trung thực về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; thông tin về việc bảo hành và thực hiện việc bảo hành sản phẩm, hàng hóa cho người mua, người tiêu dùng... Vì vậy, để tìm được đơn vị uy tín, Minh Anh thường tìm hiểu kỹ nhà sản xuất đó có công khai, minh bạch các chỉ tiêu chất lượng hay không. Đây cũng là kinh nghiệm của nhiều người dùng, nhằm đưa ra quyết định đúng đắn nhất khi tìm mua một món đồ nào đó.

Chọn thương hiệu uy tín

Các doanh nghiệp có bề dày lịch sử, uy tín thường là lựa chọn hàng đầu cho người dùng. Đơn cử như ở lĩnh vực nệm có Kymdan. Với mục tiêu "Chăm sóc sức khỏe từ giấc ngủ", Kymdan luôn xác định tiêu chí cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, thương hiệu này được người dùng biết đến và tin tưởng với sản phẩm nệm làm từ 100% latex cao su thiên nhiên ở dạng bọt. Đơn vị cũng công bố rõ ràng chỉ tiêu chất lượng về khối lượng riêng vật liệu mousse, chỉ số cứng, độ bền kéo, độ giãn tại điểm đứt, hệ số lão hóa... ngay tại các điểm bán hàng và trên website cùng các ấn phẩm của mình. Chế độ bảo hành sản phẩm kéo dài 15 năm với nội dung cụ thể, rõ ràng, thích hợp.

Hãng nệm còn chủ động phối hợp với các tổ chức, phòng thí nghiệm để chứng thực các chỉ tiêu chất lượng cũng như thông số kỹ thuật, giúp người tiêu dùng an tâm về chất lượng của sản phẩm.

Chị Cao Ngọc An Phước (quận 7, TP HCM) chia sẻ: "Gia đình tôi chọn mua nệm Kymdan vì công ty này công khai cụ thể chất lượng sản phẩm, đặc tính kỹ thuật, chế độ bảo hành cũng như các chứng nhận, giải thưởng quốc tế... trên website. Từ đó giúp tôi dễ dàng so sánh với các sản phẩm khác và an tâm hơn về chất lượng".

Khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm tại các showroom Kymdan trên toàn quốc.

Theo đại diện Kymdan, thời gian qua đơn vị phải đối mặt với các chiêu thức cạnh tranh không lành mạnh cùng những tin đồn không đúng sự thật, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu. Cụ thể, nhiều cơ sở bán nhãn hiệu khác nhưng lồng ghép thương hiệu Kymdan khiến người tiêu dùng nhầm lẫn. Hay có các website đưa ra thông tin sai về chính sách bán, giá sản phẩm của Kymdan.

Tại một số điểm bán hàng, nhân viên tư vấn "nệm cao su nào cũng kháng cháy, kháng côn trùng được". Nhưng theo đại diện Kymdan, công nghệ này đòi hỏi đầu tư kỹ thuật cao, nên nếu muốn kháng cháy, côn trùng mà chọn mua sản phẩm giá rẻ thì người dùng dễ mất tiền oan.

Năm 2015, nệm Kymdan Deluxe được chứng nhận có khả năng kháng cháy theo tiêu chuẩn kháng cháy 16 CFR 1632 và 16 CFR 1633. Nệm Kymdan còn đạt các tiêu chuẩn về sản phẩm tiêu dùng an toàn theo Đạo luật Cải thiện an toàn sản phẩm tiêu dùng (CPSIA) năm 2008 và kháng cháy theo Dự luật California 1986 (California Proposition 65).

Mousse nệm Kymdan Deluxe được chứng nhận có khả năng kháng cháy theo tiêu chuẩn kháng cháy 16 CFR 1632 và 16 CFR 1633.

Nệm và gối Kymdan được tổ chức UL (Underwriters Laboratories) của Mỹ chứng nhận là sản phẩm làm từ 100% cao su thiên nhiên, không có kim loại nặng; có khả năng kháng được vi khuẩn theo SIAA Direct contact shaking method (căn cứ vào quy trình chứng nhận UL ECVP 2282); có khả năng kháng được nấm mốc theo phương pháp JIS Z 2911:2010 của Japan (căn cứ vào quy trình chứng nhận UL ECVP 2283). Nệm và gối Kymdan còn được chứng nhận là môi trường không thích hợp để côn trùng lưu trú.

Các sản phẩm nệm Kymdan có độ đàn hồi tối ưu, kháng được vi khuẩn và nấm mốc.

"Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Kymdan luôn tìm hiểu, đánh giá khi chọn lựa đại lý phân phối sản phẩm của mình trong từng khu vực, giúp mỗi người yên tâm hơn khi mua sản phẩm tại các đại lý chính hãng. Nệm Kymdan còn được xuất khẩu sang Nhật Bản, Australia, Mỹ, châu Âu... và cũng vượt qua sự kiểm tra nghiêm ngặt về tiêu chuẩn chất lượng của nước nhập khẩu, nhà phân phối nệm tại các nước này", đại diện Kymdan cho biết.

