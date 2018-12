Căn hộ bé như phòng trọ giá 6 triệu đôla Hong Kong / Thuê một chỗ đỗ xe ở Hong Kong mất 1.200 USD

Hãng nghiên cứu Mercer Human Resource Consulting (Anh) vừa công bố báo cáo Chi phí sinh hoạt (Cost of Living) 2018 của 209 thành phố trên thế giới. Những địa điểm này được đánh giá theo kết quả khảo sát thường niên về chi phí hơn 200 loại hàng hóa, dịch vụ phổ biến, như nhà ở, giao thông, thức ăn, trang phục, đồ dùng gia đình và tiện nghi giải trí. Tất cả sau đó sẽ được so sánh với New York (Mỹ) và xếp hạng.

Năm nay, Hong Kong là thành phố dẫn đầu, thay Luanda (Angola) năm ngoái. Tính trung bình, giá một chiếc quần jeans tại đây vào khoảng 120 USD, còn một cốc cà phê là khoảng 8 USD.

Hong Kong đã soán ngôi Luanda trong danh sách của Mercer năm nay. Ảnh: Reuters

Hàng loạt đại diện khác từ châu Á cũng thống trị top 10, gồm Tokyo (2), Singapore (4), Seoul (5), Thượng Hải (7) và Bắc Kinh (9). Các cái tên còn lại là Zurich (3) và Luanda (6).

Việt Nam có 2 thành phố được đánh giá, là Hà Nội và TP HCM. Tính trên toàn cầu, Hà Nội xếp thứ 137 về mức độ đắt đỏ, giảm 37 bậc so với năm ngoái. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt tại TP HCM giảm 27 bậc, về 124. Giai đoạn 2013 - 2015, hãng nghiên cứu của Anh vẫn đánh giá sinh hoạt phí tại Hà Nội cao hơn so với TP HCM.

Theo Mercer, sự biến động về tỷ giá đã đưa các thành phố châu Á lên top đầu. Trong khi đó, nội tệ Angola mất giá đẩy Luanda về thứ 6 năm nay. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và các nỗ lực quốc tế hóa đồng NDT cũng giúp các thành phố Trung Quốc thăng hạng năm nay.

Cost of Living là báo cáo được Mercer công bố hàng năm. Mục đích là giúp các công ty đa quốc gia và Chính phủ các nước đánh giá chi phí khi cử nhân viên sang làm việc tại nước ngoài.

Hà Thu