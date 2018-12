Dịch vụ xe đưa đón đi bắt Pokemon bắt đầu nở rộ / Hàng kem bỗng dưng đắt khách nhờ Pokemon Go

Khép phiên giao dịch ngày 22/8, giá cổ phiếu của Nintendo tiếp tục tăng 3,11% so với phiên liền trước, đạt 22.890 yên một cổ phiếu. Tình hình giao dịch lạc quan của công ty game đến từ Nhật Bản chủ yếu nhờ vào sức hút của trò chơi Pokemon GO.

Trong những ngày qua, đây là mức tăng trưởng khá lạc quan so với các đại gia làm game khác (không bao gồm các hãng công nghệ có làm game như: Microsoft, Sony hay Tencent). Đơn cử như trong phiên giao dịch ngày 19/8 tại NASDAQ, cổ phiếu của EA chỉ tăng 0,96%, còn Activision Blizzard giảm 0,1%.

Nếu như biến động giá cổ phiếu chưa đủ cơ sở để thấy Pokemon GO có thể làm các công ty game khác quan ngại thế nào thì tình hình doanh thu chính là một minh chứng thuyết phục hơn. Theo bảng xếp hạng Top 5 Mobile Game doanh thu cao nhất tháng 6/2016 (thời điểm Pokemon GO chưa được phát hành) do SuperData Arcade thống kê, những cái tên được kể đến bao gồm: Monster Strike, Mobile Strike, Game of War: Fire Age, Clash of Clans… Ở hạng mục Social Game, Slotomania, Candy Crush Saga và Farmville 2… là những tựa game dẫn đầu.

Đến ngày 22/8, Pokemon Go là ứng dụng dẫn đầu Top ứng dụng phổ biến nhất và có tổng doanh thu cao nhất tại CH Play Việt Nam.

Tuy nhiên, bước sang tháng 7, doanh thu và cả lượng người chơi mới của các game này hoàn toàn lép vế trước sức nóng của Pokemon GO. Số liệu của Sensor Tower cho hay, tháng qua, Pokemon GO đạt được 43 triệu lượt tải về, doanh thu khoảng 137 triệu đôla.

Trong khi đó, các tựa game dẫn đầu ở tháng liền trước đều ghi nhận doanh thu và lượt tải về thấp hơn hẳn. Đơn cử như Mobile Strike, Clash of Clans, Candy Crush Saga... chỉ có thêm được 2 triệu lượt tải trong tháng qua. Doanh thu của các trò này chỉ lần lượt ở mức 53 triệu đôla, 26 triệu đôla và 27 triệu đôla.

Trước đó, phân tích của Sensor Tower cũng cho biết, so trong cùng tháng đầu tiên phát hành thì doanh thu của Pokemon Go đạt gấp đôi các trò đình đám như Clash Royale hay Candy Crush Soda Saga.

Theo dõi số liệu cập nhật trên Think Gaming, chỉ trong ngày 22/8, tân binh Pokemon GO đã kiếm được gần 1,9 triệu đôla trên App Store tại Mỹ (chỉ tính giao dịch từ iPhone) với hơn 150.000 lượt tải. Các tên tuổi từng dẫn đầu như: Mobile Strike, Game of War: Fire Age, Candy Crush Saga và Clash of Clans... đành chia nhau những vị trí kế tiếp.

Các ông lớn bị ảnh hưởng thì các nhà phát hành nhỏ tại Việt Nam cũng không tránh khỏi tác động. Theo một số người trong ngành thì Pokemon GO, vốn không phải là casual game, nhưng lại tác động nhiều nhất đến tình hình phát triển của dòng casual game và social game từ các nhà phát hành nội địa. Theo nguồn tin riêng, đã có vài tựa casual game nội địa ghi nhận tình trạng sụt giảm lượng người dùng mới và doanh thu. Mức sụt giảm ước tính trong tháng 8 vào khoảng 20%.

VNG, một trong những nhà phát hành game lớn tại Việt Nam không đưa ra bất kỳ thông tin hay bình luận gì về tình hình hiện tại. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu cho thấy, đơn vị này sẽ đẩy mạnh khâu quảng bá các tựa casual game của mình thông qua các sự kiện trong và ngoài game. Biện pháp này được cho là nhằm thu hút sự chú ý của người dùng, vốn đang chạy theo cơn sốt đi săn Pokemon.

Ở góc độ tích cực hơn, một số ý kiến lại cho rằng, Pokemon GO hầu như không ảnh hưởng gì nhiều đến việc làm ăn của các nhà phát hành Việt Nam. Lý do thứ nhất là phần lớn các game mobile được phát hành trên thị trường trong nước, thông qua các tên tuổi như VTC Online, Gamota… đều thuộc dòng MMORPG kiếm hiệp hoặc các game bài bạc, bắn cá... Đây là những thể loại vốn có phân khúc riêng.

Thứ hai, việc một game mới ra đời và gây sốt trong giai đoạn đầu được giới làm game nhìn nhận là chuyện khá bình thường. “Nếu không có Pokemon GO thì game mới nào đó ra mắt mà hay cũng sẽ gây sốt giai đoạn đầu. Có thể doanh thu game đó vượt lên hàng cao nhất nhưng không có nghĩa doanh thu các game khác chắc chắn sẽ giảm đi. Người chơi trò kim cương thì người ta vẫn chơi chứ không hẳn vì Pokemon GO mà người ta bỏ luôn trò kim cương”, ông Lê Giang Anh - Giám đốc Joy Entertainment nhận định.

Tuy nhiên, ông Giang Anh cũng dự đoán, ít nhất thì Pokemon GO cũng sẽ giữ vị trí Top 5 game mobile đến hết năm nay. Đề cập đến việc thành công của Pokemon GO, với cách chơi mới lạ và khác biệt, liệu có tác động gì đến tư duy làm game của các studio hay không?, chuyên gia này cho rằng, tác động trên tầm thế giới nói chung thì chắc chắn là có. Nhưng tại Việt Nam, các studio chỉ có thể phát triển một sản phẩm tương tự Flappy Bird, chứ còn với Pokemon Go thì nó vẫn quá tầm.

Viễn Thông