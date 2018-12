Lựu Trung Quốc '3 trái 10.000' bán đầy đường Sài Gòn

Nếu các năm trước, thời điểm này bưởi da xanh bán tại các chợ truyền thống có giá 70.000 - 90.000 đồng một kg với hàng loại một và 50.000 đồng một kg với hàng loại hai, thì nay giảm mạnh.

Khảo sát tại các chợ TP HCM cho thấy, bưởi da xanh bán lẻ chỉ 40.000 đồng một kg. Chị Phượng, tiểu thương tại chợ Xóm Mới (Gò Vấp) cho biết, năm nay bưởi da xanh dồi dào không hiếm như các vụ trước nên giá giảm. Nếu năm ngoái, các sản phẩm loại một xuất khẩu hết thì năm nay vẫn có hàng để nhập và giá tốt hơn mọi năm.

Không chỉ hàng bán tại chợ với giá rẻ, tại các con đường Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Oanh (Gò Vấp), Điện Biên Phủ (Bình Thạnh) bưởi da xanh được đổ đống và bán với giá 35.000 đồng một kg.

Treo biển “35.000 đồng một kg bưởi da xanh” anh Thạnh ở Đồng Nai cho biết, vụ này thời tiết thiếu thuận lợi nên hàng đạt chuẩn không nhiều mà đa phần là hàng loại 2. Trong khi đó, nhu cầu thị trường trong nước giảm, lại phải cạnh tranh nhiều nên giá xuống mạnh.

Bưởi da xanh giảm giá mạnh so với mọi năm. Ảnh: Hồng Châu.

“Hàng của tôi bán đa phần là sản phẩm được chọn lựa trên 1 kg, vỏ mỏng. Nếu các năm trước những sản phẩm này đều có thể xuất khẩu thì năm nay phía thương lái giảm thu gom nên để thanh lý nhanh hàng tồn đọng tôi mang lên Sài Gòn bán với giá rẻ”, anh Thạnh nói và cho biết, đây cũng là năm đầu tiên anh bán mặt hàng này ở lề đường.

Là người trồng bưởi lâu năm ở Bến Tre, ông Quang ở Giồng Trôm cho biết, giá tại đây đang quanh mức 25.000 - 35.000 đồng một kg, thấp hơn so với các tháng trước đó, còn so với giá thành sản xuất thì nông dân vẫn có lãi. Năm nay giá bưởi da xanh giảm mạnh là do thời tiết mưa bão bất thường nên tiêu thụ rất khó khăn. Các thị trường tiêu thụ chính của bưởi da xanh là TP HCM và Hà Nội bị cạnh tranh rất lớn từ bưởi ở các tỉnh, thành khác. Ở miền Bắc, cam, bưởi cũng đang nở rộ thu hoạch. Mặt khác, năm nay thương lái Trung Quốc kén hàng hơn so với mọi năm.

“Hàng xuất khẩu ngày càng đòi hỏi khắt khe, trái phải trên 1,2 kg, tròn đều và bóng mới bán được giá 40.000 đồng một kg. Trong khi đó, năm nay thời tiết thiếu thuận lợi khiến bưởi ra trái đạt chuẩn không nhiều nên khó xuất”, ông Quang nói.

Chuyên xuất khẩu hàng đi Trung Quốc, ông Bảy ở Long An cũng xác nhận, vụ này giá bưởi da xanh giảm mạnh. Nếu thời điểm này năm ngoái, giá bưởi da xanh xuất khẩu loại một 55.000 đồng một kg tại vườn thì nay chỉ 40.000 đồng một kg. Riêng với loại 2, loại 3 thương lái không gom nhiều như trước. Ông Bảy dự báo, giá bưởi sẽ còn giảm vào tuần tới và sẽ tăng mạnh trở lại vào dịp Tết Nguyên Đán.

Hồng Châu