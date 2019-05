Số lượng than xuất khẩu năm 2019 tăng hơn 400.000 tấn so với năm 2018.

Kiến nghị xuất than sang Nhật Bản vì Trung Quốc 'chê'

Trong văn bản gửi Thủ tướng, Bộ Công Thương đề nghị lãnh đạo Chính phủ xem xét, phê duyệt kế hoạch xuất khẩu than năm 2019 của TKV và Tổng công ty Đông Bắc. Sản lượng than xuất khẩu dự kiến là 2,5 triệu tấn (than cục và than cám 1,2,3), cao hơn trên 400.000 tấn so với kế hoạch năm 2018.

TKV sẽ xuất khẩu 2 triệu tấn than, trong số này 1,3 triệu than cám 1,2,3 và 700.000 tấn than cục. Còn sản lượng xuất khẩu dự kiến của Tổng công ty Đông Bắc là 30.000 tấn than cục và 20.000 tấn than cám chất lượng cao (1,2,3).

Cơ quan này cho biết đã cân nhắc về hiệu quả kinh tế và tác động của xuất khẩu than cám chất lượng cao với việc cấp than cho sản xuất điện. Bộ đánh giá kế hoạch này cũng phù hợp với kế hoạch xuất khẩu than giai đoạn 2017-2020 và đã xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan (Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp...).

Cơ bản các ý kiến đồng thuận nhưng một số bộ, ngành đề nghị Bộ Công Thương giải trình rõ, rà soát chủng loại than xuất khẩu trên nguyên tắc loại than nào đang nhập khẩu thì không được phép xuất khẩu, để bảo đảm ưu tiên than sản xuất cho nhu cầu tiêu thụ trong nước; an ninh năng lượng quốc gia và xuất khẩu đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với tiêu thụ trong nước.

Trước đó, tại thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ngày 10/4, lãnh đạo Chính phủ đã giao Bộ Công Thương tiếp tục rà soát lập kế hoạch xuất khẩu than hàng năm, trình Thủ tướng xem xét, trên cơ sở kế hoạch xuất khẩu than 2017-2020 được phê duyệt.

Năm 2018, ngành than được xuất khẩu 2,05 triệu tấn than, trong đó TKV xuất 2 triệu tấn và 50.000 tấn của Tổng công ty Đông Bắc.

Anh Minh