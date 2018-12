Blackberry Passport là sản phẩm từng nhận được nhiều kỳ vọng và yêu thích của người dùng công nghệ nói chung và người yêu Blackberry nói riêng. Với thiết kế quá đẳng cấp và khác biệt cùng giá bán khá cao, sản phẩm từng rất khó tiếp cận đông đảo người dùng. Tuy nhiên, hiện nay Blackberry Passport đang được nhiều người Việt săn lùng và tìm mua bởi giá một chiếc phiên bản Pháp (hoặc quốc tế) chỉ hơn 5 triệu đồng.

Blackberry Passport là sản phẩm từng nhận được nhiều kỳ vọng và yêu thích của người dùng công nghệ.

Điểm qua những lý do khiến sản phẩm này được nhiều người yêu thích:

Giá bán tầm trung cho siêu phẩm đẳng cấp một thời

Khi ra mắt cách đây 2 năm, BlackBerry Passport đã định vị là mẫu smartphone phù hợp cho giới doanh nhân. Với thiết kế lạ, đẳng cấp, máy sở hữu màn hình vuông, bàn phím cứng, kiểu dáng mang đậm phong cách riêng của hãng. Sản phẩm nhận được nhiều sự yêu thích của người dùng, tuy nhiên, với giá bán quá cao (khoảng 12 - 15 triệu đồng) thì việc sở hữu nó là điều khó khăn với số đông người dùng. Đa phần người dùng Việt đều sẵn lòng bỏ ra khoảng hơn 5 triệu đồng để sở hữu một sản phẩm đẹp, bền và siêu bảo mật.

Nguồn gốc, chất lượng rõ ràng và đảm bảo

Lý giải về việc giảm giá và sự nghi ngại của nhiều khách hàng về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, chị Đoàn Quỳnh Trang - Trưởng phòng kinh doanh hệ thống di động TechOne chia sẻ: "Blackberry PassPort hàng Pháp có giá rẻ hơn một nửa do không phải chịu thuế và chi phí quảng cáo so với hàng công ty, còn về phần nguồn gốc thì vẫn là hàng chính hãng do BlackBerry sản xuất và là hàng mới 100%, còn nguyên seal và chưa kích hoạt".

Bên cạnh đó, đây là một phiên bản được phân phối tại thị trường Pháp - thị trường thuộc châu Âu, rất khó tính trong việc sử dụng các thiết bị điện tử và giám sát chất lượng. Vì thế, chất lượng gia công phần cứng và các linh kiện đảm bảo, người dùng có thể yên tâm để sử dụng vì ổn định hơn.

Với thiết kế lạ, đẳng cấp, Blackberry Passport sở hữu màn hình vuông, bàn phím cứng, kiểu dáng mang đậm phong cách riêng của hãng.

Hiệu năng mạnh mẽ, bảo mật tốt

Blackberry hàng Pháp và phiên bản quốc tế vẫn trang bị cấu hình và hiệu năng giống với bản công ty tại thị trường Việt Nam (Chip SnapDragon 801, Ram 3GB, Rom 32GB, camera 13MP). Vì thế, chúng đều mang đến trải nghiệm ổn định cho người dùng, đáp ứng tốt các nhu cầu giải trí và liên lạc với hệ điều hành ổn định.

Ngoài ra, BlackBerry 10 OS bao gồm các quyền ứng dụng được thiết kế cho phép bạn kiểm soát thông tin và các tính năng mà một ứng dụng có thể truy cập trên thiết bị BlackBerry. Khi mở một ứng dụng lần đầu tiên, thiết bị có thể hiển thị một danh sách các tập tin và tính năng mà ứng dụng đó muốn truy cập. Nếu thấy điều gì đó không đúng, bạn có thể từ chối yêu cầu của ứng dụng đòi truy cập vào một mục thay vì chấp nhận hoặc từ chối tất cả quyền được yêu cầu như trên các máy Android và iOS khác

Blackberry Passport nhận được nhiều sự yêu thích của người dùng.

Hiện có 2 phiên bản phổ biến trên thị trường đó là bản Pháp và bản quốc tế. Sự khác biệt giữa 2 bản trên nằm ở bàn phím vật lý. Bản Pháp có bàn phím bố trí theo kiểu AZERTY thay vì QWERTY thường thấy. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm sử dụng của người dùng. Khách hàng quan tâm đến sản phẩm có thể đến hệ thống di động chính hãng TechOne để sở hữu sản phẩm mong muốn. Blackberry PassPort (Pháp) có giá 5,29 triệu đồng (giá cũ là 10,99 triệu đồng); Blackberry PassPort (quốc tế) có giá 5,99 triệu đồng (giá cũ là 10,99 triệu đồng). Khách hàng quan tâm xem thêm tại đây.

TechOne cam kết hoàn tiền 100% nếu nơi khác rẻ hơn (điều kiện máy còn nguyên seal, mới 100%); hoàn tiền gấp đôi nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái; bảo hành 12 tháng; hàng mới 100% chưa kích hoạt bảo hành.

Khách hàng có nhu mua trả góp có thể liên hệ với bộ phận trả góp của TechOne để được tư vấn và hỗ trợ. Hotline 0123.537.5555 - 1900.6666. TechOne ưu đãi trả góp 0% lãi suất với chủ thẻ Sacombank kỳ hạn 6 tháng, quẹt thẻ một lần duy nhất, không cần duyệt hồ sơ và được khấu trừ dần trong 6 tháng (hỗ trợ cho thẻ tín dụng quốc tế).

Thông tin chi tiết, xem tại: techone.vn.

Email: support@techone.vn.

Facebook: facebook.com/TechOne.com.vn.

Mua hàng online : 0166.324.8888 - 1900.6666 (Ext 1).

Mua hàng trả góp : 0123.537.5555 - 1900.6666 Ext 3 và 4. Hệ thống showroom: Hà Nội: - 113 Thái Hà, quận Đống Đa.

- 45 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

- 317 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy.

- 106 Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy.

- 73 Quang Trung, quận Hà Đông.

- 76 Thái Hà, quận Đống Đa.

- 451 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên. TP HCM: 81 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1.

- 161 Khánh Hội, quận 4.

- 300 Đường 3/2, quận 10.

- 429 Hoàng Văn Thu, Quận Tân Bình.

- 389 Quang Trung, Gò Vấp.

(Nguồn: TechOne)