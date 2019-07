Central Group, đơn vị sở hữu Big C Việt Nam thông báo tạm dừng mua hàng may mặc từ các nhà cung cấp nội địa để tái cấu trúc.

Đại gia bán lẻ nào đang kinh doanh lãi nhất / Big C liên tiếp 'tung chiêu' sau khi về tay đại gia Thái

Ngày 2/7, Central Group Việt Nam gửi thông báo đến các nhà cung cấp về việc dừng mua các sản phẩm may mặc trong nước.

"Nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tái cấu trúc ngành hàng may mặc của tập đoàn tại thị trường Việt Nam, chúng tôi quyết định tạm dừng hoạt động thu mua các sản phẩm may mặc từ các nhà cung cấp ngành hàng may mặc tại Việt Nam, kể từ tháng 7/2019", thông báo nêu.

Việc tạm dừng đặt hàng của Central Group sẽ kéo dài đến khi có thông báo tiếp theo. Phía tập đoàn cho biết, tất cả vấn đề phát sinh trước 2/7/2019 sẽ được tiếp tục giải quyết theo quy định của Hợp đồng Hợp tác Thương mại mà công ty đã ký với nhà cung cấp.

"Việc tạm ngừng đặt hàng tạm thời nói trên là do có sự thay đổi chiến lược phát triển mô hình ngành hàng may mặc cho phù hợp với chỉ đạo của Tập đoàn Central tại Thái Lan", thông báo cho hay.

Chiều 3/7, một số người lao động và đại diện doanh nghiệp dệt may đã đến văn phòng làm việc của Central Group ở TP HCM để tìm hiểu rõ nguyên nhân. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, trong thông cáo phát đi, Central Group giải thích động thái nằm trong quá trình xem xét lại danh mục hàng hóa và tính khả thi từ nhà cung cấp nhằm đem đến các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao nhất.

"Big C Việt Nam đang trong quá trình xem xét cùng với hơn 200 nhà cung cấp hàng may mặc để phát triển các sản phẩm với chất lượng tốt nhất nhằm thỏa điều kiện không chỉ cho thị trường trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng. Việc tạm dừng các đơn đặt hàng chỉ là tạm thời và Big C Việt Nam khẳng định không dừng hoạt động kinh doanh của ngành hàng may mặc tại Việt Nam", thông cáo nêu.

Hiện tại, Big C Việt Nam có hơn 4.000 nhà cung cấp trong chuỗi siêu thị. Đơn vị này nói thêm rằng tìm các nguồn cung ứng là nhà cung cấp Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu.

Trao đổi với VnExpress, bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết đã trao đổi với phía Central Group về vấn đề này. Theo bà Nga, Central Group cơ cấu lại ngành hàng để rà soát, giảm chiết khấu. Đây là rà soát nội bộ. Tập đoàn này hứa 2 tuần nữa sẽ mua lại hàng may mặc Việt Nam. "Không có chuyện họ kỳ thị hàng Việt", bà Nga khẳng định.

Central Group - Tập đoàn bán lẻ lớn nhất Thái Lan hoàn tất mua lại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam từ Tập đoàn Casino (Pháp) vào tháng 4/2016,với giá trị thương vụ khoảng hơn một tỷ USD (23.300 tỷ đồng).

Sau khi thương vụ hoàn tất, Central Group vẫn sử dụng thương hiệu Big C và cho biết chiến lược tiếp tục đầu tư thêm các trung tâm thương mại mới, đồng thời nâng cấp các siêu thị hiện hữu thành trung tâm thương mại bán lẻ cao cấp. Cụ thể, đối với dự án nâng cấp các siêu thị Big C, từ nay đến năm 2021, Central Group Việt Nam sẽ đầu tư khoảng 30 triệu USD để nâng cấp 13 trong tổng số 34 trung tâm bán lẻ Big C lên quy mô lớn và hiện đại hơn.

Viễn Thông - Hoài Thu