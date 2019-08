BIDV có 261.000 khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2018, tổng quy mô cấp tín dụng 250.000 tỷ đồng.

Ngày 18/7, tại Singapore, Ngân hàng BIDV đã được vinh danh với hai giải thưởng "SME Bank of the year - Vietnam 2019" (Ngân hàng SME tiêu biểu tại Việt Nam 2019) và "Corporate Client Initiative of the Year" (Giải pháp sản phẩm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp sáng tạo tốt nhất Việt Nam 2019).

Đây là năm thứ hai liên tiếp ngân hàng nhận các giải thưởng uy tín do tạp chí Asian Banking & Finance thực hiện bình chọn độc lập và trao giải. Các giải thưởng này trao cho BIDV trong khuôn khổ sự kiện "Vinh danh ngân hàng và tổ chức tài chính tốt nhất khu vực 2019" do tạp chí này tổ chức. Sự kiện có sự tham dự của hàng trăm chuyên gia thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng trong khu vực cũng như thế giới, đại diện gần 100 định chế tài chính đến từ hơn 35 quốc gia.

Để quyết định lựa chọn và trao giải thưởng "SME Bank of the year -Vietnam 2019" cho BIDV, ban Giám khảo của chương trình gồm nhiều chuyên gia tài chính - ngân hàng uy tín của Đông Nam Á với nhiều năm kinh nghiệm về kiểm toán, tư vấn tài chính... đều đánh giá cao các chỉ số, cam kết và chương trình hành động mà nhà băng này triển khai xuyên suốt năm 2018.

Đại diện BIDV (trái) nhận giải "SME Bank of the year - Vietnam 2019".

Đến hết 31/12/2018, BIDV tiếp tục giữ vị trí là ngân hàng dẫn đầu về thị phần doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam với số lượng khoảng 261.000 doanh nghiệp đang có quan hệ, chiếm gần 39% tổng số khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, tương ứng tăng trưởng 12% so với năm 2017. Tổng quy mô vốn tín dụng cung ứng cho nhóm khách hàng này trên 250.000 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với năm trước và chiếm khoảng 16% tổng dư nợ doanh nghiệp SME trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Ngân hàng cũng chủ động dành nguồn vốn có tổng quy mô gần 100.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi, triển khai qua nhiều gói tín dụng với quy mô, thời hạn khác nhau nhằm đáp ứng đặc thù từng vùng miền, lĩnh vực kinh doanh để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời góp phần mở rộng nền khách hàng.

Mảng dịch vụ của BIDV cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2018 ngân hàng triển khai dịch vụ thu hộ kết nối thành công cho 100 đơn vị, tăng gấp đôi so với năm 2017. Trong đó chủ yếu là các đơn vị trường học, công ty cấp nước, công ty điện lực, viễn thông... Nhờ đó, thu dịch vụ ròng doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018 của BIDV đạt mức tăng trưởng ấn tượng 21% so với năm 2017 và chiếm tỷ trọng khoảng 33% tổng thu dịch vụ ròng toàn ngân hàng.

Bên cạnh đó, giải thưởng "Corporate Client Initiative of the Year" dành cho cơ chế tài trợ nhà phân phối - sản phẩm được BIDV thiết kế riêng phù hợp với đặc điểm từng chuỗi liên kết. Mục tiêu góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền cho doanh nghiệp, giảm rủi ro trong tài trợ và gia tăng lợi ích từ tài trợ khép kín chuỗi cung ứng, phân phối. Khi áp dụng cơ chế này, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa được cung cấp các hình thức tín dụng đa dạng như thấu chi, cho vay ngắn hạn, bảo lãnh... phục vụ hoạt động kinh doanh phân phối với điều kiện và hồ sơ đơn giản hơn.

Đồng thời, ngân hàng áp dụng chính sách tài sản bảo đảm linh hoạt như ngoài tài sản bảo đảm thông thường như bất động sản, máy móc, phương tiện vận tải, doanh nghiệp có thể vay tín chấp hoặc bảo đảm bằng hàng hoá luân chuyển là sản phẩm từ các nhãn hiệu lớn do doanh nghiệp phân phối. Bên cạnh đó, chính sách giá phí như áp dụng thống nhất cho cùng một hệ thống phân phối trong đó lãi suất cho vay thấp hơn, phí bảo lãnh và chuyển tiền ưu đãi so với khách hàng thông thường... cùng nhiều ưu đãi khác.

Năm 2018, BIDV nhận hàng loạt giải thưởng cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa như giải thưởng "Best SME Bank Vietnam 2018" do tạp chí Global Banking and Finance Review (Anh Quốc) trao, giải thưởng "Best SME Bank Vietnam 2018" do tạp chí Alpha Southeast Asia (Hong Kong) bình chọn. Các giải thưởng "SME Bank of the year" và giải "Corporate Client Initiative of the Year" do tạp chí Asian Banking & Finance (Singapore) trao tặng.

Minh Anh