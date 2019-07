Với mức lãi trước thuế 4.772 tỷ đồng, lợi nhuận của BIDV tụt lại sau MB, Techcombank và chưa bằng một nửa của Vietcombank.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã CK: BID) vừa công bố số liệu tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm, với lợi nhuận trước thuế là 4.772 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 15.482 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với nửa năm 2018. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro lại tăng mạnh gần 7%, lên 10.710 tỷ đồng, khiến lãi trước thuế giảm.

Như vậy, so với các nhà băng top đầu trên thị trường đã công bố kết quả kinh doanh, mức lãi của BIDV chưa bằng một nửa của Vietcombank (11.303 tỷ đồng), thấp hơn gần 1.000 tỷ so với Techcombank (5.700 tỷ đồng) và thậm chí tụt lại đằng sau so với MB (4.875 tỷ đồng). Kết quả này được xem là bất ngời bởi kết thúc năm 2018, BIDV vẫn nằm trong top 3 về lợi nhuận toàn hệ thống khi đứng sau Vietcombank, Techcombank và trên VPBank, MB.

Riêng trong quý II, nhà băng này lãi hơn 2.251 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh 38% so với cùng kỳ, lên gần 5.524 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 11.971 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ, trong khi chi phí hoạt động gần như không đổi. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 7.775 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý II, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 7% so với đầu năm. Đến 30/6, tổng huy động vốn của ngân hàng đạt gần 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Tín dụng tăng trưởng 7,5% khi dư nợ đạt hơn 1,05 triệu tỷ đồng. Trong đó, phát hành giấy tờ có giá tăng hơn 22%.

Tỷ lệ nợ xấu đến 30/6 là 1,98%, tăng so với mức 1,9% hồi đầu năm. Nợ có khả năng mất vốn tăng tới 46% lên 10.492 tỷ đồng, chiếm gần một nửa nhóm nợ xấu của ngân hàng. Nợ nghi ngờ giảm gần 27% xuống 4.524 tỷ đồng. Nợ dưới tiêu chuẩn tăng 12% lên 6.105 tỷ đồng.

