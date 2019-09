Hai giải thưởng bệnh viện được vinh danh đề cập đến quản trị và cải tiến chất lượng an toàn cho bệnh nhân.

Hội nghị quản lý bệnh viện châu Á (HMA) lần thứ 18 tổ chức tại Hà Nội ngày 11-12/9.Trong lễ trao giải thưởng "Quản lý chất lượng bệnh viện" tối 12/9, bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc nhận giải vàng HMA "Hospital CEO of the Year" (Giải thưởng tôn vinh nhà lãnh đạo bệnh viện xuất sắc của năm) với dự án "Gemba Power Walk" và giải xuất sắc HMA "Most Improved Local Hospital" (Giải thưởng tôn vinh bệnh viện cải tiến tốt nhất trong nước) với dự án "The hospital identified six areas for improvement - 6 chương trình cải tiến chất lượng an toàn người bệnh". Đây là lần thứ 2 liên tiếp bệnh viện được vinh danh tại HMA. Năm nay, giải thưởng có 500 tác phẩm dự thi đến từ 129 bệnh viện ở 17 quốc gia.

Bà Nguyễn Thục Anh – Tổng giám đốc Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc đón nhận giải Vàng HMA "Hospital CEO of the Year" .

Bà Nguyễn Thục Anh, Tổng giám đốc bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc chia sẻ: "Hai giải thưởng HMA nhắc nhở chúng tôi phải phấn đấu hơn nữa để duy trì cam kết xây dựng môi trường y tế đặt người bệnh làm trung tâm, không ngừng nâng cao văn hóa an toàn và thực hành tiêu chuẩn chất lượng vàng trong bệnh viện".

Đại diện bệnh viện cho biết sự phát triển bền vững nhất của một tổ chức phải được xây dựng và duy trì từ chính các cá nhân của tổ chức ấy. Do đó, chương trình "Gemba Power Walk" được áp dụng, hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc an toàn, thân thiện và cởi mở.

"Quan sát trực tiếp, lắng nghe các chia sẻ của nhân viên là cơ hội cho những người lãnh đạo có thể thấu hiểu được các mối quan tâm của nhân viên tại nơi làm việc. Từ đó, đội ngũ nhân sự công ty cùng phát hiện cơ hội cải tiến, cách thức mới để hỗ trợ nhân viên, cùng nhau giải quyết vấn đề trong thực tế, duy trì môi trường làm việc chất lượng", bà Thục Anh chia sẻ thêm.

Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc đón nhận giải Xuất sắc HMA"Most Improved Local Hospital".

Trong khi đó, dự án "The hospital identified six areas for improvement - 6 chương trình cải tiến chất lượng an toàn người bệnh", là ghi nhận cho công tác quản lý chất lượng an toàn bệnh viện. Dự án được thực hiện từ tháng 1/2018 với 6 chương trình gồm an toàn văn hóa, quản lý rủi ro, quản lý dịch vụ cung ứng thực phẩm, vệ sinh tay, báo cáo sự cố, và quan sát dịch vụ dưới vị trí của khách hàng.

Hội nghị quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 18 khai mạc ngày 11/9 tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham gia của 1.284 đại biểu từ nhiều quốc gia gồm các diễn giả, nhà quản lý, lãnh đạo các bệnh viện.

Hoạt động từ tháng 1/2011, Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc là một trong những thương hiệu uy tín chuyên sâu trong lĩnh vực sản – phụ - nhi khoa và hỗ trợ sinh sản, theo tiêu chuẩn Singapore. Bệnh viện có đội ngũ các bác sỹ chuyên khoa đầu ngành, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, tận tình chăm sóc vì sự an toàn của bệnh nhân.

An Bình