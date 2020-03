Hệ thống cà phê Ông Bầu do Bầu Đức, Bầu Thắng và Bầu Hải sáng lập không khai trương ngày l0/3 như kế hoạch để tránh Covid-19.

Đầu năm 2020 Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Đoàn Nguyên Đức gây bất ngờ khi tiết lộ mảng kinh doanh mới, lấn sân sang ngành cà phê. Ông cùng Bầu Thắng (ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Công ty cổ phần Đồng Tâm) và Bầu Hải (ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công ty Nutifood) đã hợp tác mở hệ thống cà phê Ông Bầu.

Theo kế hoạch, hệ thống khai trương ngày 10/3. Do Covid-19 diễn biến phức tạp, theo hướng dẫn của Bộ Y tế cần hạn chế tụ tập đông người, việc này được hoãn lại cho đến khi dịch được kiểm soát tốt hơn.

Trong tháng 2, quán đầu tiên của thương hiệu này được chạy thử nghiệm tại quận 4, TP HCM, trung bình mỗi ngày đón hơn 500 lượt khách. Các quán chạy thử nghiệm sẽ thực hiện đầy đủ những biện pháp ngăn ngừa dịch để đảm bảo sức khỏe cho khách hàng và nhân viên.

Ông Võ Quốc Thắng, ông Đoàn Nguyên Đức và ông Trần Thanh Hải (từ trái sang phải). Ảnh: Trung Tín

Theo cơ quan đăng ký kinh doanh, Công ty Cà phê Ông Bầu được thành lập cuối năm 2019 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Ba cổ đông sáng lập của Cà phê Ông Bầu đều là cá nhân, với bà Trần Thị Kim Oanh là cổ đông lớn nhất sở hữu 51% cổ phần, hai cổ đông cá nhân còn lại là bà Đoàn Hoàng Anh và ông Võ Quốc Lợi cùng sở hữu 24,5%.

Bà Đoàn Hoàng Anh là con gái ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai. Bà Trần Thị Kim Oanh, sinh năm 1979, hiện là thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cà phê Phước An, doanh nghiệp mới lên UPCoM cuối năm 2019 do Nutifood sở hữu 60,67% cổ phần. Theo bản cáo bạch của Cà phê Phước An, bà Oanh hiện cũng đảm nhiệm vị trí kế toán tại Nutifood.

Còn ông Võ Quốc Lợi là con trai ông Võ Quốc Thắng (Bầu Thắng), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Kiên Long và Công ty Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Trung Tín