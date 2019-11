Nhu cầu lưu trú dài ngày của du khách gia tăng mở ra cơ hội cho nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng.

Theo đại diện Tập đoàn Hòa Bình, nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng đang chứng kiến sự lên ngôi của các địa phương có kết nối thuận tiện với những thị trường trọng điểm, điển hình là Bà Rịa -Vũng Tàu (gần TP HCM), Hội An (gần Đà Nẵng), Bình Thuận (4,5 tiếng lái xe từ TP HCM).

Có kinh nghiệm đầu tư - phát triển dự án nghỉ dưỡng tại Quảng Nam và Đà Nẵng, Tập đoàn Hòa Bình đánh giá sức hút của bất động sản Hội An đến từ sự chuyển dịch nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách. Trước đây, khách chủ yếu ghé thăm Hội An trong hành trình du lịch Đà Nẵng - Hội An, hoặc Huế - Hội An, với thời gian lưu trú ngắn ngày. Nhưng hiện nay nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày của khách ngày càng tăng, mở ra cơ hội đầu tư mới cho nhiều doanh nghiệp địa ốc và các nhà đầu tư thứ cấp.

Theo vị đại diện, Hội An đang là điểm đến thu hút các mô hình sản phẩm nghỉ dưỡng, cập nhật công nghệ mới. Một số chủ đầu tư đã học hỏi kinh nghiệm thiết kế kiến trúc, quản lý, vận hành từ các thị trường tên tuổi.

Mới đây, tập đoàn Hòa Bình đã ra mắt dự án Hội An Golden Sea tọa lạc tại khu vực biển An Bàng, với các căn hộ chìm dưới lòng nước biển, nội thất căn hộ và hệ thống đường nội bộ có nhiều chi tiết được dát vàng 24K là một trong những điểm nhấn mới cho bất động sản nghỉ dưỡng Hội An.

Khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea nằm trên biển An Bàng, Hội An.

Với vị trí nằm tại biển An Bàng - một trong 25 bãi biển đẹp nhất châu Á, khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea liền kề 4 mặt đường giao thông đi vào trung tâm thành phố Hội An và Cửa Đại. Du khách chỉ mất 5 phút để di chuyển đến trung tâm phố cổ, 15 phút di chuyển bằng cano để đến Cù Lao Chàm và mất 30 phút di chuyển ra sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Hội An Golden Sea gồm 5 toà căn hộ khách sạn với 612 căn, trong đó 8 căn nằm dưới mặt nước biển, mỗi căn có diện tích 47,85-77,67m2 và 8 tòa lâu đài có diện tích sử dụng 550 m2, gồm 1 tầng hầm và 2 tầng nổi.

Hầu hết diện tích Hội An Golden Sea được thiết kế nằm dưới mặt nước biển.

Theo chủ đầu tư, điểm nổi bật của dự án là gần như toàn bộ Hội An Golden Sea được chuyên gia đến từ Anh thiết kế nằm dưới mặt nước biển. Với tổng diện tích dưới biển khoảng 50.000m2, nơi sâu nhất đạt 5m, các toà lâu đài dát vàng và bạch kim; mô hình phòng khách sạn dưới đáy biển; căn hộ thủy cung dát vàng; biệt thự và thủy cung.

Tại 8 lâu đài có mái phủ vàng và bạch kim, sàn lát bằng kính cường lực, du khách có thể chiêm ngưỡng cuộc sống dưới đại dương. Không gian thủy cung với nhiều loài sinh vật biển, san hô rực rỡ, mô hình tàu Titanic, tàu cướp biển... được chủ đầu tư kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Nội thất dự án được dát vàng 24K.

Chủ đầu tư khẳng định, trên thế giới có rất ít căn phòng nghỉ dưỡng dưới đáy biển được bài trí nội thất dát vàng 24K như tại Hội An Golden Sea. Đơn vị cam kết lợi nhuận cho nhà đầu tư lên đến 10% một năm trong vòng 10 năm. Khách mua căn hộ được nhận trước lợi nhuận 3 năm trừ vào giá bán khi nhận bàn giao nhà.

Cũng theo vị đại diện, người mua nhà sẽ nhận sổ hồng sở hữu dài hạn, đồng thời được ngân hàng hỗ trợ vay đến 70%.

Tập đoàn Hòa Bình dự kiến bàn giao dự án Hội An Golden Sea cho khách hàng vào quý III/2020.

Minh Chi