Quý III, nguồn cung và sức tiêu thụ condotel, biệt thự nghỉ dưỡng đều hạ nhiệt về mức thấp nhất kể từ đầu năm 2019.

DKRA Việt Nam vừa công bố báo cáo diễn biến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong 3 tháng qua với đà giảm tốc khá mạnh. Trong quý III, thị trường đón nhận 3 dự án mới, cung ứng 86 căn biệt thự biển, chỉ bằng 5% so với quý II. Tỷ lệ tiêu thụ nguồn cung mới đạt 67% (58 căn), bằng 4% so với quý trước đó. Sức cầu của thị trường giảm đáng kể so với quý trước, các dự án chủ yếu tập trung tại khu vực Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong khi đó, phân khúc căn hộ nghỉ dưỡng condotel cũng có nguồn cung mới và lượng tiêu thụ sụt giảm. Thị trường ghi nhận 6 dự án condotel mới mở bán, cung ứng ra thị trường 2.605 căn, bằng 68% so với quý trước. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 86%, bằng 70% lượng tiêu thụ của quý trước. Nguồn cung mới sơ cấp và lượng tiêu thụ tập trung chủ yếu ở Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đà Nẵng.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng miền Trung.

Diễn biến giảm tốc của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng được giải thích là do tác động mang tính thời vụ. Quý III có tháng 7 Âm lịch là thời điểm giới đầu tư ngại xuống tiền và tâm lý hạn chế giao dịch tháng ngâu đè nặng thị trường.

Năm 2019 được xem là cột mốc mang tính bước ngoặt đối với kênh đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng ở các thủ phủ du lịch ven biển khi thị trường này liên tục đón nhận làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ của hàng loạt các nhà phát triển bất động sản đến từ TP HCM. Đầu năm nhiều dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn ồ ạt được tung ra và rổ hàng được tiêu thụ tốt. Tuy nhiên nguồn cung và sức hấp thụ toàn thị trường khởi sắc trong 6 tháng đầu năm và bắt đầu có dấu hiệu chững lại kể từ quý III.

DKRA Việt Nam đánh giá, trong những tháng cuối năm 2019 là thời điểm tái khởi động của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nguồn cung mới condotel sẽ không biến động nhiều trong khi biệt thự biển có xu hướng tăng tốc rổ hàng so với những tháng giữa năm.

Đơn vị này cho biết thêm, hiện mô hình khu nghỉ dưỡng phức hợp xuất hiện tại các thành phố biển nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng, trong đó loại hình nhà phố, shophouse biển được giới đầu tư đặt chỗ nhiều nhất.

Vũ Lê